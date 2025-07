Αύγουστος στο Netflix με την πολυαναμενόμενη επιστροφή της Wednesday - Όλες οι νέες πρεμιέρες

Αναλυτικά οι νέες σειρές και οι ταινίες που θα δούμε τον Αύγουστο στο Netflix.

Το Netflix επιλέγει τον Αύγουστο, τον μήνα των διακοπών και της ξεκούρασης (για πολλούς), για να μας κάνει να κολλήσουμε στην οθόνη με την κυλοφορία του πρώτου μέρους της πολυαναμενόμενης δεύτερης σεζόν του Wendesday. H πιο επιτυχημένη -αγγλόφωνη- σειρά στην ιστορία του Netflix επιστρέφει στις 6 Αυγούστου και το binge watching πάνω στην ξαπλώστρα είναι δεδομένο.



Παραμονή επίσης του Δεκαπενταύγουστου θα είναι διαθέσιμο το δεύτερο μέρος του Miss Governor της Τάιλερ Πέρι, ενώ στα τέλη του μήνα, δεν χάνεται η ταινία The Thursday Murder Club με τους Πιρς Μπρόσναν, Έλεν Μίρεν, Μπεν Κίνγσκλεϊ.





Σειρές του Netflix

Perfect Match: Σεζόν 3 (Perfect Match: Season 3)

Κυκλοφορεί 01/08/2025



Σινγκλ από το σύμπαν των ριάλιτι του Netflix και όχι μόνο ψάχνουν μια αγάπη που να αντέχει στον χρόνο σε αυτόν τον πικάντικο διαγωνισμό γνωριμιών.



Wednesday: Σεζόν 2, Μέρος 1 (Wednesday: Season 2 Part 1)

Κυκλοφορεί 06/08/2025



Η δεύτερη σεζόν του Wednesday υπόσχεται περισσότερη δυστυχία, περισσότερο μυστήριο και ακόμη περισσότερη Οικογένεια Addams.



{https://youtu.be/03u4xyj0TH4?si=d2JNXaH46pi6TnD7}



Στη Λάσπη (In the Mud)

Κυκλοφορεί 14/08/2025



Πέντε κρατούμενες αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση ύστερα από ένα δυστύχημα... ώσπου η διαφθορά κι οι μάχες για την επικράτηση σε μια φυλακή απειλούν να τις καταστρέψουν.



Miss Governor: Season 1 Part 2 (Miss Governor: Season 1 Part 2)

Κυκλοφορεί 14/08/2025



Ενώ προσπαθεί να ξεχωρίσει, η πρώτη μαύρη αντικυβερνήτης του Μισισιπή πρέπει να διαχειριστεί την οικογένειά της και να ξεπεράσει ένα αφεντικό προσκολλημένο στο παρελθόν.



{https://youtu.be/w8vxHCkdgXI?si=MWD4u0HzhdF75sye}



Long Story Short

Κυκλοφορεί 22/08/2025



Από τον δημιουργό του Μπότζακ Χόρσμαν έρχεται αυτή η κωμωδία κινουμένων σχεδίων που ακολουθεί αδέρφια από την παιδική τους ηλικία ως την ενηλικίωση και ξανά πίσω.



My Life With the Walter Boys: Σεζόν 2 (My Life With the Walter Boys: Season 2)

Κυκλοφορεί 28/08/2025



Ελπίζοντας να κάνει νέο ξεκίνημα στο Σίλβερ Φολς, η Τζάκι βλέπει ότι οι δεύτερες ευκαιρίες δεν είναι εγγυημένες όταν εμφανίζονται ανεκπλήρωτα συναισθήματα κι εντάσεις.



{https://youtu.be/rT_vcRzG3aw?si=_cjPNRvCmwZhgXCz}



Δύο Τάφοι (Two Graves)

Κυκλοφορεί 29/08/2025



Μετά τη σοκαριστική εξαφάνιση δύο έφηβων κοριτσιών σε μια ήσυχη παραθαλάσσια πόλη, μια πληγωμένη γιαγιά ρισκάρει τα πάντα για να βρει την αλήθεια και να πάρει εκδίκηση.

{https://youtu.be/BuYv6M_kCpw?si=bTf_JmM7uhognFgT}





Ταινίες του Netflix



Η Χρονιά μου στην Οξφόρδη (My Oxford Year)

Κυκλοφορεί 01/08/2025



Μια φιλόδοξη Αμερικανίδα που σπουδάζει στην Οξφόρδη ερωτεύεται έναν γοητευτικό Βρετανό με ένα μυστικό που μπορεί να ανατρέψει την τέλεια προγραμματισμένη ζωή της.



Πάντα Έρχεται η Νύχτα (Night Always Comes)

Κυκλοφορεί 15/08/2025

{https://youtu.be/Gd44vTsTUhs?si=UYEEc0YfADLFRUdQ}



Εγκαταλελειμμένος (Abandoned Man)

Κυκλοφορεί 22/08/2025



Έχοντας εκτίσει ποινή φυλάκισης για το έγκλημα του αδερφού του, ένας άντρας ξανασμίγει επιφυλακτικά με την οικογένειά του, βρίσκοντας ελπίδα στη σχέση με την ανιψιά του.



{https://youtu.be/GAJ9T7qBThc?si=zmnoah9HYaeyq4I7}



Το Fantasy Football Μάς Κατέστρεψε (Fantasy Football Ruined Our Lives)

Κυκλοφορεί 27/08/2025



Όταν ένα μέλος του πρωταθλήματος fantasy football τους εξαφανίζεται την ημέρα του γάμου του, μια παρέα φίλων εξιστορεί πώς έφτασαν σ' αυτό το χαοτικό μπάτσελορ πάρτι.



Η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης (The Thursday Murder Club)

Κυκλοφορεί 28/08/2025



Μια παρέα συνταξιούχων ντετέκτιβ που λύνουν ανεξιχνίαστες υποθέσεις μπλέκονται σ' ένα αληθινό μυστήριο με φόνο. Μια κωμική αστυνομική ταινία που βασίζεται σε μυθιστόρημα.

{https://youtu.be/Ue_QJDkoTyw?si=5iUzOcuO3krf0-p-}





Ντοκιμαντέρ του Netflix

The Biggest Loser: Το Ριάλιτι και η Πραγματικότητα (Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser)

Κυκλοφορεί 15/08/2025



Πρώην διαγωνιζόμενοι και παραγωγοί αποκαλύπτουν τη σκληρή, ολέθρια πραγματικότητα πίσω από την επιτυχία του "The Biggest Loser" σ' αυτήν την προκλητική σειρά ντοκιμαντέρ.



{https://youtu.be/AQGCPZ2VC0c?si=Ecb_HAlf6sMlBiUW}



Ιστορίες Επιζώντων: Τραγωδίες στην Κορέα (The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies)

Κυκλοφορεί 15/08/2025



Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τις οδυνηρές ιστορίες όσων επέζησαν από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της Κορέας και φωτίζει αλήθειες που ήταν κρυμμένες για καιρό.



Άγνωστος Αριθμός: Τοξικά Μηνύματα στο Λύκειο (Unknown Number: The High School Catfish)

Κυκλοφορεί 29/08/2025

Coming Soon

Κατρίνα: Είκοσι Χρόνια Μετά (Katrina: Come Hell and High Water)

Netflix N&F



Οδός CoComelon: Σεζόν 5 (CoComelon Lane: Season 5)

Κυκλοφορεί 18/08/2025

Τα παιδιά του CoComelon Lane επιστρέφουν, εξερευνούν τον κόσμο και χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, ενώ πηγαίνουν εκδρομή στο αεροδρόμιο, σε έναν οπωρώνα μήλων και αλλού!



Barbie Mysteries: Beach Detectives

Κυκλοφορεί 28/08/2025



Τα καλοκαιρινά σχέδια της Μπρούκλιν και της Μαλιμπού, που παρουσιάζουν ένα podcast, παίρνουν τρομακτική τροπή, όταν πέφτουν πάνω σε μια σειρά μυστηρίων στην παραλία.

Netflix Sport Series

America’s Team: Ο Τζογαδόρος και οι Καουμπόηδες (America's Team: The Gambler and His Cowboys)

Κυκλοφορεί 19/08/2025



Mην χάσετε επίσης

01/08/2025



Coach Carter

Οικογένεια Άνταμς The Addams Family

Η Οικογένεια Άνταμς Επιστρέφει Addams Family Values

Η Αδελφότητα του Σκότους The Covenant

Καραντίνα Quarantine

Ξαφνικά... 30 13 Going on 30

Κουνγκ Φου... Ζιο Kung Fu Hustle

Ταξίδι στη Βηθλεέμ Journey to Bethlehem

Μπαμπάδες Νταντάδες Daddy Day Care

03/08/2025

Μεγαλοφυής Megamind

04/08/2025

Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών Dead Poets Society

07/08/2025

Προπονητής της συμφοράς Kicking & Screaming

09/08/2025

Παράδειγμα προς Μίμηση Role Models

Brightburn: Ζωντανή Κόλαση Brightburn

10/08/2025

Uncharted Uncharted

11/08/2025

Επιτέλους Φτάσαμε Σπίτι Home

Ηλέκτρα Elektra

14/08/2025

Φόβος και Παράνοια στο Λας Βέγκας Fear and Loathing in Las Vegas

15/08/2025

Hostel 3 Hostel: Part III

Hostel: Η Αρχή της Παράνοιας Hostel

16/08/2025

Ναυμαχία Battleship

17/08/2025

Γέτι: Ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων Abominable

18/08/2025

Το Ταξί της Νέας Υόρκης Taxi

20/08/2025

The Rookie The Rookie: Season 6

Ο Πελάτης The Client

Η Αγάπη Θέλει το Χρόνο της Love Happens

PAW Patrol: Η Ταινία Paw Patrol: The Movie

21/08/2025

Αντιμέτωπος με μια Ξαφνική Απειλή Welcome to Sudden Death

26/08/2025

Το Κρησφύγετο Safe House