Ozzy Osbourne: Τι έλεγε για την κηδεία του - Ποιο τραγούδι θα ήθελε να ακουστεί

Αν και οι λεπτομέρειες για την κηδεία του δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, ο Ozzy είχε σκεφτεί πώς θα ήθελε την τελετή...

«Με μεγαλύτερη θλίψη από ό,τι μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις, είμαστε αναγκασμένοι να ανακοινώσουμε ότι ο αγαπημένος μας Ozzy Osbourne πέθανε σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη», ανέφερε η χθεσινή ανακοίνωση της οικογένειάς του για τον θάνατο του θρυλικού Ozzy.



Το 2019, ο Ozzy Osbourne διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον, η οποία είναι μια προοδευτική, νευρολογική πάθηση κατά την οποία διάφορες περιοχές του εγκεφάλου καταστρέφονται με την πάροδο του χρόνου. Ενώ τα σχέδια της κηδείας του Ozzy δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, o ίδιος κάποτε εξήγησε ότι δεν ήθελε η τελετή να είναι θλιβερή.



Σε μια στήλη στους Times το 2011, όταν ένας θαυμαστής τον ρώτησε για τον σχεδιασμό της δικής του κηδείας, ο Ozzy έγραψε. «Αξίζει να θυμόμαστε ότι πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν τίποτα άλλο παρά δυστυχία σε όλη τους τη ζωή, οπότε από κάθε άποψη, οι περισσότεροι από εμάς σε αυτή τη χώρα - ειδικά οι ροκ σταρ σαν εμένα - είμαστε πολύ τυχεροί. Γι' αυτό δεν θέλω η κηδεία μου να είναι θλιβερή, θέλω να είναι μια στιγμή να πω "Ευχαριστώ"».



Ο Ozzy είπε επίσης ότι δεν τον ένοιαζε τι μουσική θα έπαιζαν, προσθέτοντας: «Ειλικρινά δεν με νοιάζει τι θα παίξουν στην κηδεία μου. Μπορούν να βάλουν ένα ποτ πουρί από τον Τζάστιν Μπίμπερ, τη Σούζαν Μπόιλ και τους We Are the Diddymen αν τους κάνει χαρούμενους». Αν και, σε μια μεταγενέστερη συνέντευξη στο NME, εξήγησε ότι θα επέλεγε το «A Day In The Life» των Beatles.



{https://youtu.be/usNsCeOV4GM?si=vX77159wxNRzz7oD}



Πρόσθεσε: «Χρειάζομαι πραγματικά μερικά χρόνια ακόμα για να το σκεφτώ, αλλά πιθανώς κάτι από το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ή το Revolver. «Σίγουρα δεν θέλω το γ@@@@@@ο άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου - δεν το παίζω ποτέ, ντρέπομαι πολύ γι' αυτό. Και σίγουρα δεν θέλω ένα γ@@@@@ο χαρούμενο τραγούδι - είμαι νεκρός!».



Ο Ozzy αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Σάρον, και τα παιδιά τους, Έιμι, Κέλι και Τζακ, επίσης την Τζέσικα και τον Λούις, από τον πρώτο του γάμο με τη Θέλμα Ράιλι, καθώς και τα εγγόνια του. Πριν από τον θάνατό του, η Σάρον οργάνωσε την επιστροφή του Ozzy στην πατρίδα του στο Ηνωμένο Βασίλειο για την τελευταία συναυλία του, Back to the Beginning, όπου εμφανίστηκε μαζί με τους Black Sabbath στις 5 Ιουλίου και πλέον παίρνει μυθικές διαστάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη συναυλία συγκεντρώθηκαν 189 εκατομμύρια δολάρια τα οποία διατέθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό.