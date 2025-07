12α Βραβεία Βιβλίου Public: Με περισσότερες από 175.000 ψήφους οι αναγνώστες ανέδειξαν τους φετινούς νικητές

Με τη συμμετοχή 83 σημαντικών εκδοτικών οίκων και περισσότερους από 1.493 τίτλους και 1.261 ταλαντούχους συγγραφείς, τα Public επιβεβαιώνουν για ακόμη μία χρονιά τον καθοριστικό τους ρόλο στη στήριξη και την προβολή της λογοτεχνικής δημιουργίας.

Τα Public, ο μεγαλύτερος προορισμός για το βιβλίο στην Ελλάδα, επιβεβαιώνουν και φέτος τον επιδραστικό τους ρόλο στον εκδοτικό χώρο, ολοκληρώνοντας για 12η χρονιά τα Βραβεία Βιβλίου Public, τη μοναδική ανοιχτή ψηφοφορία του αναγνωστικού κοινού που αναδεικνύει τις σημαντικότερες εκδόσεις της προηγούμενης χρονιάς.

Με 175.000 ψήφους σε 10 κατηγορίες βράβευσης, το αναγνωστικό κοινό επιβεβαίωσε τη διαρκή δυναμική και τη σημασία των Βραβείων, τα οποία έχουν καθιερωθεί ως ο πιο αξιόπιστος δείκτης των προτιμήσεων και των τάσεων στον χώρο του βιβλίου. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τα βιβλία και τους δημιουργούς που κέρδισαν την προτίμηση των αναγνωστών, μέσα από έργα που προσκαλούν το κοινό σε φανταστικά ταξίδια, σκέψη και συναισθηματική σύνδεση. Παράλληλα, δόθηκε βήμα και σε νέες φωνές της λογοτεχνίας, με στόχο την προβολή και στήριξη της συγγραφικής δημιουργίας.

Όπως κάθε χρόνο, η αφετηρία των Βραβείων Βιβλίου Public ήταν η ίδια: η ψήφος των αναγνωστών. Μέσα από τη μεγαλύτερη ανοιχτή διαδικασία διάκρισης βιβλίων στη χώρα, χιλιάδες βιβλιόφιλοι είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν τα έργα που τους συγκίνησαν, τους ενέπνευσαν ή τους ταξίδεψαν. Με τη συμμετοχή 83 σημαντικών εκδοτικών οίκων και περισσότερους από 1.493 τίτλους και 1.261 ταλαντούχους συγγραφείς, τα Public επιβεβαιώνουν για ακόμη μία χρονιά τον καθοριστικό τους ρόλο στη στήριξη και την προβολή της λογοτεχνικής δημιουργίας.

Οι μεγάλοι νικητές σε κάθε κατηγορία, είναι:

Ειδικά βραβεία:

Για μια ακόμη χρονιά, τα Public τίμησαν έργα και εκδοτικούς οίκους που επίσης ξεχώρισαν, μέσα από τις ειδικές κατηγορίες βραβείων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις κατηγορίες «Εκδοτικό Αποτύπωμα» και «Βραβείο Βιβλιοπωλείων Public».

Εκδοτικό Αποτύπωμα: Εκδόσεις Αντίποδες

Η ανάδειξη του νικητή στην κατηγορία «Εκδοτικό Αποτύπωμα» προέκυψε από μια Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από προσωπικότητες της λογοτεχνίας, των τεχνών και της πολιτιστικής δημοσιογραφίας, οι οποίοι με τη γνώση και την εμπειρία τους ανέδειξαν τον εκδοτικό οίκο που ξεχώρισε για τη συμβολή του στη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή.

Συγκεκριμένα, στην επιτροπή συμμετείχαν με αλφαβητική σειρά οι Ναταλία Αργυράκη, Δημοσιογράφος με δικό της Blog "The Red Studio" και με το δικό της Podcast "Νέα Γυναίκα μόνη, ΔΕΝ ψάχνει", Βασίλης Θανόπουλος, Δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης του Antivirus Magazine, ο Πολύδωρος Καρυοφύλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Biennale Αθήνας, Μίνα Μπιράκου, Δημοσιογράφος στο Ladylike.gr με δικό της Podcast με τίτλο "Been There, Done That" και Μαρία Χατζηεμμανουήλ, Φιλόλογος, θεατρολόγος και ιδρύτρια του ιστότοπου www.soloteatro.gr.

Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, «Από την ίδρυσή τους, οι Αντίποδες έχουν διακριθεί για την επιλογή σημαντικών έργων σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, δίνοντας φωνή σε νέους δημιουργούς αλλά και αναδεικνύοντας ξεχωριστές μεταφράσεις. Με έμφαση στη λογοτεχνική ποιότητα, τον καλαίσθητο σχεδιασμό και την πνευματική εμβάθυνση, το εκδοτικό τους έργο έχει εμπλουτίσει ουσιαστικά τη σύγχρονη γραμματεία».

Και φέτος, οι Σύμβουλοι Πωλήσεων των βιβλιοπωλείων Public απένειμαν το «Βραβείο Βιβλιοπωλείων Public», που περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές υποκατηγορίες:

Βραβεία Βιβλιοπωλείων Public – Ελληνικό Μυθιστόρημα: Το σεξ και πώς να το αποφύγετε, Αύγουστος Κορτώ, Εκδόσεις Πατάκη Βραβεία Βιβλιοπωλείων Public – Ελληνικό Παιδικό βιβλίο: Αστέρες του ουρανού, Κάλλια Σπανουδάκη, Εικονογράφηση: Χρήστος Κούρτογλου, Εκδόσεις Ίκαρος

Τα Βραβεία Βιβλίου Public συνεχίζουν να αποτελούν μια ανοιχτή πλατφόρμα για τη στήριξη της λογοτεχνίας και των δημιουργών, φέρνοντας πιο κοντά το κοινό με τον κόσμο του βιβλίου.

Μπορείτε να δείτε εδώ όλους τους νικητές της φετινής διοργάνωσης!