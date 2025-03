Nέο ντοκιμαντέρ ισχυρίζεται ότι o Τζιμ Μόρισον μπορεί να είναι ζωντανός

Το ντοκιμαντέρ με τις θεωρίες συνωμοσίες για τον Τζιμ Μόρισον, έχει τίτλο «Before The End».

Ένα νέο ντοκιμαντέρ πρόκειται να διερευνήσει την πιθανότητα ο Tζιμ Μόρισον, ο αείμνηστος frontman των Doors, να είναι ακόμα ζωντανός.



Ήταν 3 Ιουλίου του 1971, όταν ο θρυλικός ροκ τραγουδιστής, βρέθηκε νεκρός στη μπανιέρα του διαμερίσματός του στο Παρίσι από τη φίλη του Πάμελα Κούρσον. Ο Μόρισον άφησε την τελευταία του πνοή στα 27 του, με την επίσημη αιτία θανάτου να αναφέρεται ως καρδιακή ανεπάρκεια.



Παρ'όλα αυτά, οι θεωρίες συνωμοσίας που καλά κρατούν μέχρι σήμερα, θέλουν τον Μόρισον να έχει σκηνοθετήσει τον θάνατό του (όπως ο Έλβις, η Μέριλιν Μονρόε, ο Μάικλ Τζάκσον, ο Κερτ Κομπέιν, και άλλα αγαπημένα είδωλα). Σύμφωνα με τις ίδιες θεωρίες, ο σταρ της ροκ φαίνεται να είχε απογοητευτεί από τη φήμη και την προσοχή που του έφερε η επιτυχία του.



Αυτό λοιπόν θα είναι το θέμα του «Before The End», όπως είναι ο τίτλος του νέου ντοκιμαντέρ που δημιούργησε ο σούπερ φαν των Doors, Τζεφ Φιν. Θα εξετάσει τις «αποδείξεις» των θεωριών ότι ο Μόρισον μπορεί να είναι ακόμα ζωντανός, συμπεριλαμβανομένης μιας που περιστρέφεται γύρω από έναν άνδρα με το όνομα «Frank X», ο οποίος εργάζεται στη συντήρηση στο Syracuse της Νέας Υόρκης, αλλά που κάποιοι πιστεύουν ότι είναι ο Τζιμ Μόρισον με άλλη ταυτότητα.



{https://youtu.be/FYYDlXE2rWQ?si=ghLaa5Q68kICttTW}



Ο Φρανκ φωτογραφήθηκε με τον ντράμερ των Doors, Τζον Ντέσμορ το 2013 και ορισμένοι παρατήρησαν φυσικές ομοιότητες με τον Μόρισον. Πιστεύεται επίσης ότι ο συγκεκριμένος άντρας, έχει αποκαλύψει στο παρελθόν πως μοιράζεται πολλά ενδιαφέροντα με τον Μόρισον, συμπεριλαμβανομένου του έργου του Γάλλου ποιητή Charles Baudelaire.







Ένας λόγος για τον οποίο οι εικασίες σχετικά με τον θάνατο του Μόρισον συνεχίζονται, είναι ότι δεν διενεργήθηκε νεκροψία στη σορό του. Ο γαλλικός νόμος δεν απαιτούσε να γίνει, εκτός αν υπήρχε υποψία εγκληματικής ενέργειας, κάτι που δεν συνέβη.



Ο Τζιμ Μόρισον, αν ζούσε, σήμερα θα ήταν 82 ετών. Ο αξέχαστος τραγουδιστής είναι θαμμένος στο Παρίσι και πάνω στον τάφο του υπάρχει η ελληνική επιγραφή «ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ» ( [πράττων] κατά συνείδησιν).



Πέρυσι, οι The Libertines αποκάλυψαν ότι είχαν αγοράσει την μπανιέρα στην οποία βρέθηκε και την τοποθέτησαν στο ξενοδοχείο τους στο Margate, The Albion Rooms.