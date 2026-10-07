Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες οκτώ νεαροί, επτά κοπέλες κι ένα αγόρι.

Εξιχνιάστηκε περιστατικό επίθεσης σε βάρος ανήλικης, που έλαβε χώρα στα μέσα του Σεπτεμβρίου, σε αθλητικό χώρο στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες οκτώ νεαροί, επτά κοπέλες κι ένα αγόρι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ηθική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, παράνομη βία, απειλή και παραβίαση της Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (δύο εκ των οποίων συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, βραδινές ώρες την 19-09-2026).

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες της 18-09-2026, μία εκ των δραστών, παρέσυρε την παθούσα στον προαναφερόμενο χώρο όπου τους ανέμεναν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι και με χρήση σωματικής βίας της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, βιντεοσκοπώντας παράλληλα το συμβάν.

Ο νεαρός, μάλιστα, εκ των δραστών, φρόντισε να εμποδίσει την έξοδο της παθούσας από το χώρο απειλώντας την ταυτόχρονα για τη ζωή της.

Πηγή: parallaximag.gr