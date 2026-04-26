Ο πληθυσμός του έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και σε πολλές χώρες έχει εξαφανιστεί. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνά τα 100 ζευγάρια.

Ένας σπάνιος μαυροπελαργός έκανε την εμφάνισή του στα νερά της λίμνης Κάρλα και εντυπωσίασε το κοινό που το θαύμαζε.

Σύμφωνα με το gegonota.news πρόκειται για μεγάλο μεταναστευτικό πτηνό, που σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας θεωρείται είδος υπό απειλή. Φτάνει τα 96 εκατοστά ύψος, τα 2 μέτρα άνοιγμα φτερών και περίπου τα 3 κιλά βάρος.

Διαφέρει από τον λευκό πελαργό λόγω του σκούρου χρώματός του, με μεταλλικές πράσινες και μωβ ανταύγειες στο πάνω μέρος και λευκό στο κάτω.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

