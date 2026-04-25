Οι Αρχές ερευνούν καρέ - καρέ τις κινήσεις του 40χρονου, ο οποίος φέρεται να σκότωσε τη 43χρονη Ελευθερία στην Κρήτη. Νέο βίντεο - ντοκουμέντο δείχνει ότι προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του, αμέσως μετά τη δολοφονία της άτυχης γυναίκας, με τις αρχές να αναλύουν τις τελευταίες του δραστηριότητες και επαφές.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ίδιος μπαίνει σε κατάστημα εστίασης, για να βρει τον ιδιοκτήτη που είναι γνωστός του, ώστε να τον βοηθήσει με το δήθεν τροχαίο που είχε και χρειάζονταν γερανό.

Ο ιδιοκτήτης δεν βρισκόταν εκεί και έτσι ο δράστης άλλαξε τα σχέδιά του.

