Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας μετά από φωτιά σε διαμέρισμα.

Σε τραγική κατάληξη εξελίχθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Κολωνό, καθώς δύο ένοικοι —μία γυναίκα και ένας άνδρας, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν αδέλφια— εντοπίστηκαν νεκροί.

Η επιχείρηση κατάσβεσης στην οδό Άργους βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μία ακόμη γυναίκα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν κάτοικοι τόσο από το διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά όσο και από γειτονικά διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας. Η πυρκαγιά παραμένει ενεργή, έχοντας προκαλέσει ήδη εκτεταμένες ζημιές.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ενδέχεται να οφείλεται σε διαρροή υγραερίου.

Περίπου μία ώρα αργότερα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να εισέλθουν στα δύο διαμερίσματα, συνεχίζοντας την κατάσβεση και την έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που νοσηλεύεται είναι περίπου 80 ετών και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Αρχικά εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα και λίγο αργότερα ένας άνδρας περίπου 50 ετών στο ίδιο διαμέρισμα· και οι δύο διαπιστώθηκε τελικά ότι ήταν νεκροί.