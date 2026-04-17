Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Μια νέα μεγάλη κλήρωση έγινε από το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν 22 εκατ. ευρώ είναι: 16, 31, 35, 43 και 44.

Τζόκερ οι αριθμοί: 2 και 9.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ και στις δύο πρώτες κατηγορίες, ενώ στην τρίτη κατηγορία 3 δελτία κερδίζουν από 342,237 ευρώ.

Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το δελτίο μου

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.