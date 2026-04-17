Του απέσπασε το κινητό και χρηματικό ποσό.

Ληστεία με θύμα έναν 20χρονο εξιχνιάστηκε στην Πάτρα, όταν ένας 16χρονος μαζί με τον συνεργό του εισέβαλαν στο σπίτι του το απόγευμα της Τετάρτης, 15/04.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, ο 16χρονος μπήκε στο σπίτι του 20χρονου και μαζί με τον συνεργό του ,τον ξυλοκόπησαν, τον απείλησαν και στη συνέχεια του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Ο ανήλικος ταυτοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία, ενώ στη μητέρα του ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση εποπτείας.

Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαϊάς.