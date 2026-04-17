Ληστεία με θύμα έναν 20χρονο εξιχνιάστηκε στην Πάτρα, όταν ένας 16χρονος μαζί με τον συνεργό του εισέβαλαν στο σπίτι του το απόγευμα της Τετάρτης, 15/04.
Σύμφωνα με το tempo24.gr, ο 16χρονος μπήκε στο σπίτι του 20χρονου και μαζί με τον συνεργό του ,τον ξυλοκόπησαν, τον απείλησαν και στη συνέχεια του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
Ο ανήλικος ταυτοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία, ενώ στη μητέρα του ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση εποπτείας.
Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαϊάς.