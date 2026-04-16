Ένας 27χρονος Έλληνας, που προσπάθησε να εισάγει με ταχυδρομικό δέμα στη χώρα ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνέλαβαν οι Αρχές.

Ο 27χρονος, που συνελήφθη με 1,9 κιλά skunk συνελήφθη την Τετάρτη στην Αθήνα. Το ταχυδρομικό δέμα αρχικά εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και διαπιστώθηκε ότι προερχόταν από χώρα του εξωτερικού.

Ακολούθησε διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης, κατά την οποία εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και ακινητοποιήθηκε αφού παρέλαβε το ταχυδρομικό δέμα. Σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους 3 κιλών και 553 γραμμαρίων,

- συσκευασία με παραισθησιογόνα μανιτάρια μικτού βάρους 74 γραμμαρίων,

- συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη μικτού βάρους 2 κιλών και 4 γραμμαρίων,

-135 γραμμάρια MDMA,

-90 γραμμάρια κοκαΐνης,

-13 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης,

-1 κιλό βούτυρο κάνναβης,

-4 ζυγαριές ακριβείας,

-6 φωτοβολίδες,

-2 καπνογόνα,

-420 ευρώ.

πλαστικοποιητής και

κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

