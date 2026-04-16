Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό το απόγευμα τις Πέμπτης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, λίγο πριν τις 17:00.

Από τη σύγκρουση έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, προκαλώντας καθυστερήσεις. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Κύμης έως τον κόμβο Πεντέλης.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Αττικής Οδού, τα οχήματα απομακρύνθηκαν από το σημείο, ωστόσο οι καθυστερήσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Πεντέλης υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών. Παράλληλα, μικρότερες καθυστερήσεις της τάξης των 10 και 15 λεπτών παρατηρούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Η κίνηση στην Αττική Οδό στις 18:02

Η κίνηση στην Αττική Οδό στις 17:17