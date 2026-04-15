Οι αρμόδιες υπηρεσίες στο Ρέθυμνο διαπίστωσαν σημαντικές παραλείψεις στις προδιαγραφές για την φροντίδα των ηλικιωμένων.

Στη σφράγιση χώρου που λειτουργούσε χωρίς άδεια για την φιλοξενία ηλικιωμένων προχώρησαν οι Αρχές στο Ρέθυμνο λίγες μέρες πριν το Πάσχα, με την υπόθεση να έχει πάρει ήδη τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, η υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, αξιοποιώντας καταγγελίες, προχώρησε σε έρευνα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Εκεί διαπιστώθηκε ότι φιλοξενούνταν έξι ηλικιωμένοι, με τον χώρο να μη διαθέτει τις βασικές προδιαγραφές αλλά και τα απαραίτητα μέσα και προσωπικό για τη φροντίδα ανθρώπων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι οικείοι των ηλικιωμένουν προκειμένου να τους παραλάβουν, έγινε αυτοψία στο χώρο και συντάχθηκε σχετική αναφορά από την υπηρεσία της Π.Ε Ρεθύμνου. Ο χώρος σφραγίστηκε άμεσα ενώ ενημερώθηκε και η Εισαγγελία για τα περαιτέρω.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, ακολουθήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, για την ασφαλή απομάκρυνση των ανθρώπων που φιλοξενούνταν στη δομή ενώ εμφανίστηκε και ο υπέυθυνος, με την υπόθεση να παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα.