Τραγωδία με ανήλικους που επέβαιναν σε μηχανάκι.

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα στους Παξούς, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ ένας 17χρονος δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Γαΐου – Λάκκας. Οι δύο ανήλικοι, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, συγκρούστηκαν μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 24χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος οδηγός της μηχανής φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, οδηγώντας σε μια σφοδρή σύγκρουση.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας, όμως τα τραύματά του ήταν εξαιρετικά σοβαρά. Είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραυματισμούς στον αυχένα και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο 17χρονος συνεπιβάτης τραυματίστηκε έχει τραυματιστεί σοβαρά, έχει πολλαπλά κατάγματα σε όλο του το σώμα και υποβάλλεται σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κανένας από τους δύο δεν φορούσε κράνος, ενώ ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα,

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.