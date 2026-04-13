Η οικογένεια είχε έρθει από την Αθήνα για τις διακοπές του Πάσχα.

Τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) ένα κοριτσάκι μόλις 1,5 έτους μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Κ.Υ. Αλιβερίου στην Εύβοια, μετά από κατάποση πετρελαίου.

Όπως αναφέρει το eviaonline, οι γιατροί αντέδρασαν αμέσως, ακολουθώντας ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, έβγαλαν μικρή ποσότητα πετρελαίου από το βρέφος που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και θα μεταφερθεί εν συνεχεία στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα. Η κατάστασή του είναι σταθερή.

Του θέματος επιλήφθηκε η αστυνομία που πήρε κατάθεση από τον πατέρα με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος. Όπως είπε ο ίδιος έβαλε στο στόμα του ένα μπουκάλι που περιείχε πετρέλαιο ενώ έγραφε απ έξω άλλο περιεχόμενο. Η μητέρα συνόδεψε στο ασθενοφόρο το παιδί στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhs6l6sj1utd?integrationId=40599y14juihe6ly}