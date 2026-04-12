Το φαινόμενο ξεκινά από αύριο και θα διαρκέσει για λίγες ημέρες.

Για «αφρικανική σκόνη σε κίνηση τις επόμενες ημέρες» προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου.

{https://web.facebook.com/reel/1371658961189669}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:

«Αφρικανική σκόνη σε κίνηση τις επόμενες ημέρες

Ξεκίνησε από τη Σαχάρα, πέρασε πάνω από τη δυτική Μεσόγειο και την Ιταλία και πλέον κατευθύνεται προς την περιοχή μας

Από αύριο Δευτέρα και στη συνέχεια θα επηρεάσει πιο έντονα την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, με αποτέλεσμα πιο θολή και βαριά ατμόσφαιρα σε αρκετές περιοχές

Στη συνέχεια το νέφος θα κινηθεί πιο βόρεια και ανατολικά, προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη

Το φαινόμενο θα διαρκέσει για λίγες ημέρες και τοπικά υπάρχει πιθανότητα για λασποβροχές

Λίγη υπομονή μέχρι να καθαρίσει ξανά η ατμόσφαιρα. Λεπτομέρειες στο δελτίο καιρού αύριο Δευτέρα προς το βραδάκι εδώ στη σελίδα μου στο Facebook και στο YouTube».