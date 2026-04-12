Με ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων κινούνται από το Μεγάλο Σάββατο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Επιστροφή στην κανονικότητα από την Τετάρτη.

Σήμερα Κυριακή 12 Απριλίου, το σύνολο των ΜΜΜ κινείται σε πρόγραμμα αργίας.

Αυτό σημαίνει πως τα λεωφορεία και τα τρόλει εκτελούν τα δρομολόγια της Κυριακής, ενώ μετρό και τραμ κινούνται ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ): Ανά 12,5 λεπτά από 06:00 έως 23:00 και ανά 15 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Ανά 15 λεπτά

Γραμμή 3 Μετρό: Ανά 12 λεπτά (ανά 36 λεπτά τα δρομολόγια προς Αεροδρόμιο)

Τραμ: Ανά 15 λεπτά

Αντίστοιχο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου, ενώ για την Τρίτη του Πάσχα προβλέπεται έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.