Έτοιμο δηλώνει το νησί της Χίου για το καθιερωμένο πασχαλινό έθιμο του, τον ρουκετοπόλεμο.

Η παρέλαση ξεκινάει από την θέση Πετροκάραβο που βρίσκεται παραλιακά, και καταλήγει στο καθοριστικό σταυροδρόμι όπου θα χωριστούν σε δύο κατευθύνσεις προκειμένου να ολοκληρώσουν τις προετοιμασίες ενόψει της «μάχης» που θα ξεκινήσει.

Οι τοπικές Αρχές εξέπεμψαν μήνυμα, μετά από σύσκεψη στο δημαρχείο, το οποίο ήταν σαφές: Απαιτείται σύνεση στη χρήση των ρουκετών και αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μετά τις 21:00 το βράδυ ξεκίνησαν οι πρώτες δοκιμαστικές ρίψεις, οι οποίες θα κορυφωθούν με τις τελικές βολές την στιγμή του «Χριστός Ανέστη».