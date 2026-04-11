O άνδρας διέμενε σε παράπηγμα πλησίον του σημείου όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Ένα θρίλερ εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 64χρονος εντοπίστηκε νεκρός, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του να αποτελούν- προς ώρας- γρίφο για τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 64χρονος εντοπίστηκε νεκρός σήμερα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας διέμενε σε παράπηγμα πλησίον του σημείου όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Πληροφορίες αναφέρουν πως από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές φαίνεται πως ο 64χρονος φέρει τραύμα στο κεφάλι.

Παραμένει άγνωστο όμως, το πώς προκλήθηκε το τραύμα αυτό και ποια ήταν η αιτία του θανάτου.

Προς το παρόν οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής.

Πηγή thestival.gr