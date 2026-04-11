Ευτυχώς το σκεύος ήταν μικρό και δεν προκάλεσε επικίνδυνο για τη ζωή της τραυματισμό.

Ένας τραυματισμός προέκυψε από τον εορτασμό των Μπότηδων στην Κέρκυρα, αφού εν μέσω της διεξαγωγής του εθίμου, τραυματίστηκε σοβαρά μία γυναίκα.

Όπως μεταφέρει το STAR, το έθιμο που θέλει τη ρίψη πήλινων σταμνών από τα μπαλκόνια, σε συντονισμό με την καμπανοκρουσία, προκάλεσε τον τραυματισμό μίας γυναίκας, όταν ένας μπότης έπεσε απευθείας στο κεφάλι της.

Η γυναίκα, αφού μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο του νησιού, χρειάστηκε πολλαπλά ράμματα στο κεφάλι.

