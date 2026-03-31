Τα ζώα βρίσκονται σε ασφαλή τοποθεσία ύστερα από επιχείρηση του Α.Τ Αμπελοκήπων και συναρμόδιων υπηρεσιών.

Δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού και της διαχειρίστριας εταιρείας του ακινήτου σχηματίστηκε από το Α.Τ Αμπελοκήπων για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων (ν. 4830/2021), ύστερα από την καταγγελία για παράνομη εκτροπή ζώων σε ταράτσα 16οροφης πολυκατοικίας.

Ειδικότερα, κατόπιν καταγγελίας, αστυνομικοί του προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο κτιρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου διαπιστώθηκε ότι στον κοινόχρηστο χώρο της ταράτσας είχε κατασκευαστεί πρόχειρη εγκατάσταση, εντός της οποίας διατηρούνταν ζώα φάρμας, σε ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν αίγες, όρνιθες, πάπιες και άλλα πτηνά, τα οποία διαβιούσαν σε διαμορφωμένους χώρους με εμφανή σημάδια ακαθαρσίας και πλημμελούς φροντίδας.

{https://youtu.be/3CiwYB9vqCQ}

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Προστασίας Ζώων, ενώ, υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Δήμου Αθηναίων, κινητοποιήθηκαν συναρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή απομάκρυνση των ζώων, την υγειονομική τους εξέταση και την καταγραφή τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα ζώα μεταφέρθηκαν σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας στον Εθνικό Κήπο, όπου θα υποβληθούν στους απαραίτητους ελέγχους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.