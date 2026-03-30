Μέσω του συνηγόρου τους, οι γονείς ζητούν την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως τονίζοντας ότι ο γιος του δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ανηλεούς καψονιού.

Ερωτήματα για την απόδοση ευθυνών προκαλεί η υπόθεση του 21χρονου OYKά Αλέξανδρου Κετίκογλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαίδευσης. Οι γονείς του, με δημόσια παρέμβασή τους, μιλούν ανοιχτά για δολοφονία και καταγγέλλουν απόπειρα συγκάλυψης, φέρνοντας στο προσκήνιο μια υπόθεση που συγκλονίζει.

Σύμφωνα με μία εκτενή ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο epiruspost.gr οι γονείς Θεόφιλος Κετίκογλου και Αλεξία Ροπόκη, μιλούν ανοιχτά για δολοφονία και κάνουν λόγο για «εξόφθαλμη συγκάλυψη» από την πλευρά των αρχών. Mάλιστα όπως τονίζουν επικαλούμενοι τη δικογραφία, ο εκπαιδευτής φέρεται να είχε απευθύνει στον 21χρονο τη φράση «Μόνο νεκρό θα σε βγάλω από εδώ μέσα σήμερα», λίγο πριν από το τραγικό περιστατικό. Ο θάνατος, όπως αναφέρουν, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ιδιαίτερα σκληρού και τιμωρητικού «καψονιού» σε πισίνα της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών στον Σκαραμαγκά, παρουσία άλλων στελεχών που κατά τους ίδιους δεν παρενέβησαν.

Καταγγελίες για «μαγειρεμένες» καταθέσεις και συγκάλυψη

Οι καταγγελίες δεν σταματούν εκεί. Η οικογένεια υποστηρίζει πως υπήρξε προσπάθεια επηρεασμού των μαρτυριών των παρευρισκομένων, με στόχο να διαμορφωθεί μια διαφορετική εικόνα για τα γεγονότα. Ειδικότερα, οι γονείς τονίζουν ότιεπιχειρήθηκε η καθοδήγηση των αυτόπτων μαρτύρων —συμμαθητών του Αλέξανδρου— για το τι έπρεπε να καταθέσουν. Παράλληλα, εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για την πορεία της δικαστικής και πειθαρχικής έρευνας. Αντιμετωπίζει την υπόθεση ως «θανατηφόρο έκθεση» και όχι ως ανθρωποκτονία, αποδίδοντας στον εκπαιδευτή αμέλεια και όχι δόλο. Η πειθαρχική έρευνα από πλευράς Πολεμικού Ναυτικού κατέληξε στο συμπέρασμα πως «ουδείς πταίει», με τους γονείς να μιλούν για πλήρη αθώωση των εμπλεκομένων.

Η πλευρά των γονέων, μέσω του συνηγόρου τους Αναστασίου Μακρή, ζητά την άμεση αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. «Δεν μας μένει πια άλλη αξιοπρέπεια και υπομονή. Ας παύσει εδώ αυτό το ψευδοαφήγημα· ο γιος μας δολοφονήθηκε, δεν εξετέθη σε θανατηφόρο κίνδυνο. Όταν κάποιος λέει ότι θα σε σκοτώσει και μετά σε σκοτώνει, είναι ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ και τίποτε άλλο. Γι’ αυτό και ζητούμε να αποδοθεί πραγματικά Δικαιοσύνη και να παραπεμφθούν όλοι οι υπεύθυνοι για την δολοφονία του Αλέξανδρου μας» καταλήγει η ανακοίνωση.