Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τη σήραγγα Δωδώνης, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, συνελήφθησαν και οι τρεις οδηγοί που εμπλέκονται στο δυστύχημα, κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Πρόκειται για τον οδηγό της νταλίκας τουρκικής υπηκοότητας, τον οδηγό του πρώτου Ι.Χ. που φέρεται να προκάλεσε την αρχική εκτροπή, καθώς και τον ηλικιωμένο οδηγό του δεύτερου οχήματος που προσέκρουσε στη νταλίκα.

Οι δύο από τους συλληφθέντες νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται εντός της ημέρας να αφεθεί ελεύθερος και ο οδηγός της νταλίκας, στο πλαίσιο της σχηματισθείσας δικογραφίας.