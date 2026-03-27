Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν την αντιπολεμική συγκέντρωση, με αφετηρία την πλατεία Συντάγματος.

Αντιπολεμικό συλλαλητήριο με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 27/03, στη πλατεία Συντάγματος.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, πολίτες αλλά και στρατιώτες, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον πόλεμο στο Ιράν και απαίτησαν καμία εμπλοκή της χώρας μας στη κρίση. Ακολούθησε πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία.

Κάλεσμα για τη συμμετοχή στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο είχε κάνει το ΠΑΜΕ και δεκάδες άλλα σωματεία, όπως η ΑΔΕΔΥ, η ΠΕΜΕΝ, οι Οικοδόμοι Αθήνας κτλ.

Το παρόν στο συλλαλητήριο έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για άμεσα και γεναία μέτρα από την κυβέρνηση για την ανακούφιση του λαϊκού εισοδήματος.

Μεταξύ των αιτημάτων των διαδηλωτών ήταν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείσιμο των ΝΑΤΟικών βάσεων στη χώρα μας

Επιστροφή της πυροβολαρχίας «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία, των φρεγατών του ΠΝ και των F-16 πίσω στην Ελλάδα

Ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, καταργώντας τους έμμεσους και ειδικούς φόρους αλλά και τον ΦΠΑ σε είδη όπως τρόφιμα, καύσιμα και ατομικής υγιεινής

Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση

Φωτογραφίες: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI