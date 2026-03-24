Η «Ώρα της Γης» στέλνει ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη προστασίας του πλανήτη.

Για 20η συνεχόμενη χρονιά, η «Ώρα της Γης» επιστρέφει το Σάββατο 28 Μαρτίου (20:30–21:30), καλώντας πολίτες, φορείς, πολιτικούς και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στη συμβολική δράση σβήνοντας τα φώτα για μία ώρα και παίρνοντας μέρος σε πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.

Η παγκόσμια αυτή καμπάνια του WWF αποτελεί τη μεγαλύτερη συμμετοχική δράση για την προστασία της φύσης, με εκατομμύρια ανθρώπους από περισσότερες από 80 χώρες να ενώνουν κάθε χρόνο τις φωνές τους για την ανάγκη προστασίας του πλανήτη. Η φύση και το κλίμα, όπως τονίζεται, αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα που στηρίζει τη ζωή, παρέχοντας καθαρό αέρα, νερό και τροφή, αλλά βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση.

Η φετινή διοργάνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2024», οι πληθυσμοί άγριας ζωής έχουν μειωθεί κατά περίπου 73% τα τελευταία χρόνια, στοιχείο που αναδεικνύει την κλίμακα της οικολογικής κρίσης. Παρά τις προκλήσεις, η πρωτοβουλία επιχειρεί να υπενθυμίσει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο δράσης για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Στο πλαίσιο της 20ής επετείου, στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, όπου περίπου 150 παιδιά, σε συνεργασία με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, θα σχηματίσουν με φαναράκια το σύμβολο της «Ώρας της Γης», στέλνοντας μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Συνολικά, η «Ώρα της Γης» παραμένει εδώ και δύο δεκαετίες ένα παγκόσμιο κάλεσμα για δράση και επανασύνδεση με τη φύση, μέσα από τη συμμετοχή, την εκπαίδευση και την ενίσχυση της συλλογικής περιβαλλοντικής συνείδησης.

