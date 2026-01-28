Για τη διαδικασία προκρίνονται ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερσονήσου Τίτος Ταμπακάκης και για την Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ Καραντινό

Ξεκίνησε στις 11 το πρωί η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης για την εκλογή των δύο νέων Μητροπολιτών, για τις χηρεύουσες Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Από νωρίς το πρωί, σύμφωνα με το zarpanews.gr πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής και τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, αναμένοντας με αγωνία να ολοκληρωθεί η εκλογή και να ακουστούν τα ονόματα των νέων Μητροπολιτών.

Πιστοί και κληρικοί από τα Χανιά αναμένεται να φτάσουν με λεωφορεία, κυρίως για τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, η οποία παραμένει υπό τοποτηρητεία τους τελευταίους εννέα μήνες. Για τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου προκρίθηκε ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερσονήσου, Τίτος Ταμπακάκης, ενώ για τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, ο Ιωακείμ Καραντινός.

Η διαδικασία διεξάγεται υπό την επίβλεψη εξαρχίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που αποτελείται από τον Μητροπολίτη Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και τον Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσένιο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα καταρτιστούν δύο τριπρόσωπα, ένα για κάθε Μητρόπολη, ενώ η εκλογή των Μητροπολιτών θα ολοκληρωθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Παρά το γεγονός ότι τα πρόσωπα φαίνεται ότι έχουν «κλειδώσει», η διαδικασία παραμένει ανοιχτή σε ενδεχόμενες ανατροπές, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκλογική συνεδρίαση.