Η Μεγάλη Παρέλαση θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με την καθιερωμένη καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου.

Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 ξεκίνησε και οι καρναβαλιστές χόρεψαν το βράδυ του Σαββάτου (17/01) στην πλατεία Γεωργίου Α΄ όπου πραγματοποιήθηκε η Τελετή Έναρξης.

Το Τριώδιο ανοίγει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της αποκριάτικης περιόδου. Με σύνθημα: «Βγες από την Οθόνη», καλεί άπαντες σε ενεργή συμμετοχή για μια ανεπανάληπτη ζωντανή εμπειρία.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καρναβαλική διοργάνωση της χώρας, η οποία συνδέεται με τις Απόκριες και το άνοιγμα του Τριωδίου. Με παρελάσεις, το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού, παιδικές εκδηλώσεις, συναυλίες και αμέτρητα πάρτι, το Πατρινό Καρναβάλι 2026 αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Καρναβαλούπολημε τίτλο “ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας”(Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων στις 11:00)

Έναρξη παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού – Παραλαβή σακούλας (Πλατεία Γεωργίου – 18:00)

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 1» (Σε όλη την πόλη – 18:00).

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Καρναβαλιάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις Άτλας (Χαρίλαου Τρικούπη 34,Δεμένικα στις 11:00)

Κρυμμένος Θησαυρός- Cubeez!(Πεζόδρομος Μαιζώνος – 11:00 ( * Σε περίπτωση βροχής: Αγορά Αργύρη).

Τα άρματα

Φέτος θα υπάρχουν 18 ή 19 άρματα και συγκεκριμένα 7 ή 8 άρματα για το Καρναβάλι των Μεγάλων (από τα οποία τα 6 ή 7 καινούρια και το ένα ανακατασκευή) και 11 άρματα για το Καρναβάλι των Μικρών (7 καινούρια και 4 ανακατασκευές).

Ο φετινός Καρνάβαλος θα είναι ο Διόνυσος και το άρμα της Βασίλισσας θα είναι άνθινο άρμα, ο Κύκνος με φλαμίμγκο.

Αυτή είναι η βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Η Μαρίζα Φλωράτου θα είναι η βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Για την επιλογή της, εκτός από την ομορφιά και την προσωπικότητα, ελήφθη υπόψη και η σχέση της με το Πατρινό Καρναβάλι, αναφέρει ανακοίνωση των διοργανωτών.