Παγωνιά τέλος με το καιρό να κινείται σε ανοιξιάτικους ρυθμούς για τουλάχιστον τρεις μέρες.

Η ψυχρή εισβολή των τελευταίων ημερών με σήμα κατατεθέν τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι είναι σε αποδρομή με τον καιρό να μας χαρίζει ένα τριήμερο διάλειμμα καλοκαιρίας με ηλιοφάνεια. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ο έντονος παγετός των προηγούμενων ημερών μας αποχαιρετά για τα καλά, ο καιρός αλλάζει σταδιακά πρόσωπο, οδηγώντας τη χώρα σε ένα ήπιο καιρικό τριήμερο με χαρακτηριστικά που θυμίζουν Αλκυονίδες ημέρες.

Μπορεί η καιρική ανάπαυλα με τις ηλιόλουστες μέρες να παραπέμπει στο ήπιο σκηνικό των κλασικών Αλκυονίδων δίνοντας μας μια μικρή «γεύση άνοιξης» μέσα στον χειμώνα όμως σε καμία περίπτωση οι μέρες αυτές δεν πρέπει να θεωρηθούν ως οι ετήσιες Αλκυονίδες καθώς δεν πληρούν τα μετεωρολογικά κριτήρια που είθισται να συνοδεύουν αυτές τις μέρες προς τα τέλη του Γενάρη.

Όπως επισημαίνει εύστοχα και ο μετεωρολόγος του STAR, Θοδωρής Κολυδάς, «οι επόμενες ημέρες θα μας τις θυμίζουν, αλλά δεν θα είναι Αλκυονίδες ημέρες , κυρίως λόγω των ελαχίστων θερμοκρασιών -που παρότι ανεβαίνουν - θα εξακολουθήσουν να μη τηρούν τα κριτήρια που σας παρουσιάζουμε στο άρθρο, κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα. Το Σαββατοκύριακο πέφτει η θερμοκρασία και πάλι όχι όμως σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.»

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το προσεχές τριήμερο

Πέραν της ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές, θα έχουμε ασθενείς έως μέτριους ανέμους και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι μέγιστες τιμές θα επανέλθουν σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, προσφέροντας ανάσα μετά το παρατεταμένο κρύο. Ωστόσο, παρά τη βελτίωση, τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και στη Βόρεια Ελλάδα, οι χαμηλές θερμοκρασίες θα επιμένουν και κατά τόπους θα σημειώνεται παγετός λόγω ξαστεριάς και άπνοιας τονίζει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στο ιστολόγιο του. Η συνέχεια του καιρού παραμένει αβέβαιη, με τα προγνωστικά να παρακολουθούν την πιθανή επάνοδο χειμερινών συνθηκών τις προσεχείς ημέρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Ζιακόπουλου «ο ασθενής συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στην κεντρική Μεσόγειο με τις χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο προκαλεί στην περιοχή μας ΒΔ ανέμους με ένταση το πολύ 5 μποφόρ και αυτά μόνο στα νότια πελάγη. Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), θα επικρατήσει σχεδόν παντού ηλιοφάνεια και στη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Όμως, τη νύχτα και νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, με την ξαστεριά και την άπνοια, οι συνθήκες θα είναι και πάλι πολύ ευνοϊκές για παγετό ακτινοβολίας. Την Πέμπτη (15/1), προβλέπεται ηλιοφάνεια και μόνο στις δυτικές και τις νότιες περιοχές της χώρας θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Την Παρασκευή (16/1), αναμένονται περισσότερες νεφώσεις στην περιοχή μας, αλλά οι πιθανότητες βροχής είναι πολύ περιορισμένες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.