Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σοβαρό συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου ένας άνδρας περίπου 70 ετών έχει ανέβει στη μεγάλη κλίμακα του κτιρίου και απειλεί να πέσει στο κενό.

Όπως μεταδίδει το THENEWSPAPER, πρόκειται για άτομο που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά ζητήματα, στοιχείο που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την διαχείριση του περιστατικού.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις: Aστυνομικοί βρίσκονται σε συνεχή διάλογο μαζί του, καταβάλλοντας προσπάθειες να τον καθησυχάσουν και να τον αποτρέψουν από οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.