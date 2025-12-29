Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου «μέχρι να κοπάσει ο Βαρδάρης, θα σε «χτυπάει» το καλοριφέρ, το αυτοκίνητο ή ακόμη και μια χειραψία λόγω στατικού ηλεκτρισμού.»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου, σε μια ενδιαφέρουσα ανάρτησή του εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο πώς ο ξηρός αέρας των τελευταίων ημερών γνωστός και ως «Βαρδάρης» παίζει καταλυτικό ρόλο σε αυξημένα περιστατικά....στατικού ηλεκτρισμού που καταγράφονται ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο κ. Αρναούτογλου στην επεξηγηματική του ανάρτηση εξηγεί γιατί τις τελευταίες μέρες έχουν πυκνώσει τα «ηλεκτρικά χτυπήματα» που παρατηρούν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας εξαιτίας του στατικού ηλεκτρισμού που συμβαίνει κατά κόρον τις μέρες που ο Βαρδάρης φυσάει με ένταση. Παράλληλα αποτυπώνει τον μηχανισμό με τον οποίο ο ξηρός αέρας πυροδοτεί τη συσσώρευση ηλεκτρικού φορτίου στο σώμα μας και ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει στην καθημερινότητα και την υγεία, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά.

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

Βαρδάρης και στατικός ηλεκτρισμός: όταν ο ξηρός αέρας κάνει αισθητά τα ηλεκτρικά “χτυπήματα” στις χειραψίες. Τι επιπτώσεις έχει αυτός ο ξηρός αέρας στην υγεία μας και κυρίως στα μικρά παιδιά και όχι μόνο; Ο στατικός ηλεκτρισμός είναι η συσσώρευση ηλεκτρικού φορτίου πάνω σε ένα σώμα, χωρίς να ρέει ρεύμα. Δεν έχει σχέση με την πρίζα, αλλά με ηλεκτρόνια που μεταφέρονται λόγω τριβής. Ένα πολύ γνώριμο παράδειγμα: σηκώνεσαι από τον καναπέ, πας να ακουμπήσεις το καλοριφέρ ή το αυτοκίνητο και νιώθεις ένα μικρό «τσακ» που καμιά φορά πονάει κιόλας.

Για να μη γίνεται αισθητός ο στατικός ηλεκτρισμός, παίζει μεγάλο ρόλο η υγρασία. Η υγρασία βοηθά τα φορτία να φεύγουν σιγά-σιγά. Όταν όμως ο αέρας είναι πολύ ξηρός, τα φορτία δεν διαφεύγουν και συσσωρεύονται πάνω μας.

Ο Βαρδάρης είναι ένας δυνατός (κρύος το χειμώνα και ζεστός το καλοκαίρι) πολύ ξηρός βόρειος άνεμος που κατεβαίνει απο το εσωτερικο των Βαλκανίων προς τη Θεσσαλονίκη και στεγνώνει έντονα την ατμόσφαιρα. Έτσι πέφτει η υγρασία και χάνεται ο φυσικός μηχανισμός «εκτόνωσης». Ταυτόχρονα αυξάνεται η τριβή: τα ρούχα τρίβονται μεταξύ τους, τα παπούτσια στο έδαφος, τα μαλλιά στον αέρα. Το σώμα φορτίζεται και, επειδή ο αέρας είναι ξηρός, το φορτίο μένει.

Όταν μετά ακουμπήσεις κάτι μεταλλικό, όπως το καλοριφέρ, την πόρτα του αυτοκινήτου ή το καρότσι στο σούπερ μάρκετ, το φορτίο βρίσκει απότομα διέξοδο και νιώθεις το μικρό ηλεκτρικό «χτύπημα» και κάπως έτσι εξηγείται γιατί κάποιες χειραψίες αυτές τις μέρες έχουν… περισσότερη ενέργεια απ’ όση περιμέναμε. Γι’ αυτό κολλάνε τα ρούχα, σηκώνονται τα μαλλιά και κάθε άγγιγμα σε μέταλλο γίνεται… απρόβλεπτο. Και αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, όσο ο Βαρδάρης επιμένει. Με λίγα λόγια, η Θεσσαλονίκη λειτουργεί σαν ένα μικρό εργαστήριο στατικού ηλεκτρισμού.

Πώς το μειώνουμε; Λίγη υγρασία στο σπίτι βοηθά, για παράδειγμα με ένα μπολ νερό κοντά στο καλοριφέρ, στέγνωμα λίγων ρούχων μέσα στο σπίτι ή έναν απλό υγραντήρα, κάτι που, όπως λένε και οι γιατροί, βοηθά παράλληλα και τη μεμβράνη της μύτης να μη ξεραίνεται. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όταν η μεμβράνη στεγνώνει, μειώνεται η άμυνα του οργανισμού: δεν φιλτράρονται σωστά σκόνη, ιοί και μικρόβια. Και όταν έξω έχουμε ξηρό αέρα από τον Βαρδάρη και μέσα ακόμη πιο ξηρό αέρα από τη θέρμανση, δημιουργούνται συνθήκες, που ευνοούν πολύ τις ιώσεις. Μέχρι να κοπάσει λοιπόν ο Βαρδάρης, αν σε «χτυπάει» το καλοριφέρ, το αυτοκίνητο ή ακόμη και μια χειραψία, δεν είναι ιδέα σου. Είναι απλώς φυσική… σε βόρειο mode Θεσσαλονίκης.

