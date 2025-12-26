Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Ύποπτο αντικείμενο εντόπισε κάτοικος της Κυψέλης, νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής επί της οδού Αμοργού.

Ο άντρας, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε ένα αντικείμενο στο πεζοδρόμιο, τυλιγμένο με καφέ κολλητική ταινία, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και ανέλαβε την υπόθεση το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Προκειμένου να διαπιστωθεί περί τίνος πρόκειται, η αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης.