Από τις επιθέσεις δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκαν φθορές σε δυο υπηρεσιακά οχήματα της ΕΛΑΣ.

Ένταση επικράτησε ανάμεσα σε διμοιρίες των ΜΑΤ και άγνωστα άτομα μετά τα μεσάνυχτα στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις 00:30 έως τη 01:00, περίπου 60 άτομα χωρισμένα σε ομάδες πραγματοποίησαν επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις, που βρίσκονταν σε δρόμους γύρω από τα Εξάρχεια, πετώντας τουλάχιστον 50 βόμβες μολότοφ, ενώ έβαλαν φωτιές και σε κάδους απορριμμάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df2vpiwtdqcp?integrationId=40599y14juihe6ly}

