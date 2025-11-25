Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 48χρονος.

Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 44χρονος ο οποίος σκότωσε, χτυπώντας με ψαλίδι τον 47χρονο αδελφό του στη Νέα Πέραμο.

Σε βάρος του 44χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία.

Επίσης, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, όπως και ο μεγαλύτερος αδελφός του που κάλεσε την αστυνομία.

Και τα τρία αδέλφια διέμεναν μαζί σε μονοκατοικία στη Ν. Πέραμα, όπου, σύμφωνα με τους γείτονες, ήταν συχνοί και έντονοι οι καυγάδες μεταξύ τους.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή.