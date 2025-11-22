«Ο αποκλεισμός μας από την Επιτροπή δεν είναι απλώς αντιδημοκρατικός. Είναι ομολογία φόβου», δηλώνουν μεταξύ άλλων.

Ευθεία επίθεση εξαπέλυσε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας προς την κυβέρνηση και τον υπουργό Ανάπτυξης, τονίζοντας πως: «Ενοχλούμε γιατί δεν ανεχόμαστε να παίζεται η κοινωνία στα ζάρια της επικοινωνίας, την ώρα που η ακρίβεια γονατίζει νοικοκυριά και εργαζόμενους. Η κυβέρνηση επιχειρεί, με τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής, να ξεφορτωθεί την πολιτική ευθύνη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θέλει να μεταφέρει το βάρος σε μια «ουδέτερη» Αρχή, ώστε να αποφεύγει την κριτική για την απόλυτη αποτυχία της να ελέγξει την αισχροκέρδεια και να συγκρατήσει τις τιμές. Θέλει να σιωπήσουμε, γιατί γνωρίζει ότι επιμένουμε να αναδεικνύουμε όσα το Υπουργείο προτιμά να κρύβει: την αβελτηρία, την αναποτελεσματικότητα, την απουσία κάθε σοβαρού σχεδίου για τη στήριξη των πολιτών».

«Ο αποκλεισμός της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας από την ακρόαση φορέων στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις», δεν είναι τυχαίος. Είναι εσκεμμένη πολιτική επιλογή. Μια επιλογή που αποδεικνύει ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν επιθυμεί να ακούσει φωνές που δεν μπορεί να χειραγωγήσει.

Ενοχλούμε γιατί δεν ανεχόμαστε να παίζεται η κοινωνία στα ζάρια της επικοινωνίας, την ώρα που η ακρίβεια γονατίζει νοικοκυριά και εργαζόμενους.

Η κυβέρνηση επιχειρεί, με τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής, να ξεφορτωθεί την πολιτική ευθύνη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θέλει να μεταφέρει το βάρος σε μια «ουδέτερη» Αρχή, ώστε να αποφεύγει την κριτική για την απόλυτη αποτυχία της να ελέγξει την αισχροκέρδεια και να συγκρατήσει τις τιμές. Θέλει να σιωπήσουμε, γιατί γνωρίζει ότι επιμένουμε να αναδεικνύουμε όσα το Υπουργείο προτιμά να κρύβει: την αβελτηρία, την αναποτελεσματικότητα, την απουσία κάθε σοβαρού σχεδίου για τη στήριξη των πολιτών.

Ο αποκλεισμός μας από την Επιτροπή δεν είναι απλώς αντιδημοκρατικός. Είναι ομολογία φόβου. Φοβούνται τις τεκμηριωμένες παρεμβάσεις μας. Φοβούνται ότι θα χαλάσουμε το σκηνικό του «όλα πάνε καλά» που επιχειρούν να κατασκευάσουν.

Ας γίνει όμως απόλυτα κατανοητό σε όλους: Δεν θα αφήσουμε το πεδίο ελεύθερο σε πολιτικές που φτωχοποιούν τον καταναλωτή και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή.

Θα είμαστε παρόντες παντού όπου μας επιτρέπεται – και εκεί όπου προσπαθούν να μας αποκλείσουν, θα είμαστε ακόμη πιο δυνατοί. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε υπεύθυνα το καταναλωτικό κοινό για τα δικαιώματά του και για όσα πραγματικά συμβαίνουν πίσω από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Η ακρίβεια δεν είναι «επικοινωνιακό ζήτημα». Είναι βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, όπως δείχνουν ξεκάθαρα όλες οι δημοσκοπήσεις. Και όσοι αρνούνται να τη διαχειριστούν, θα λογοδοτήσουν στην κοινωνία.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας θα συνεχίσει αδιάκοπα να υπερασπίζεται τον καταναλωτή».