Η ΠΟΓΕΔΥ παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις νέες, αντικρουόμενες κυβερνητικές δηλώσεις σχετικά με τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων. Οι αγρότες βρίσκονται σε οριακό σημείο, οι καθυστερήσεις έχουν γίνει κανόνας, και αντί η κυβέρνηση να δίνει καθαρό μήνυμα, εκπέμπει σύγχυση.

Ένα μεγάλο μπλόκο πάνω στην Εθνική Οδό είναι ο στόχος των αγροτών που μένουν απλήρωτοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ομοσπονδίες των Αγροτικών Συλλόγων στη Θεσσαλία ετοιμάζονται να συντονίσουν και να καθορίσουν την αγωνιστική τους κλιμάκωση, σήμερα στην πανθεσσαλική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 μ.μ., στο πολιτιστικό κέντρο Φαρσάλων.

Οι αποφάσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της Θεσσαλίας θα μεταφερθούν και στη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που θα γίνει την Κυριακή 23 Νοέμβρη, στις 12 μ., στη Νίκαια Λάρισας, η οποία και θα αποτελέσει σταθμό για τον πανελλαδικό συντονισμό και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που θα οργανωθούν σε όλη τη χώρα.

Κάλεσμα «να μη λείψει κανείς αγροτοκτηνοτρόφος» από τη σημερινή πανθεσσαλική σύσκεψη απευθύνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ενώ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι συσκέψεις και οι επαφές σε χωριά με αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού.

Χαιρετίζοντας τους αγρότες της Αγιάς, που δώσανε βροντερό «παρών» με τα τρακτέρ τους στο μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή, η ΕΟΑΣΛ καταγγέλλει «τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες για τη στάση πληρωμών, τη θανάτωση πάνω από 400.000 προβάτων σε όλη την χώρα, για το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις - ψίχουλα του ΕΛΓΑ, που ούτε καν αυτά δεν δίνονται, για τις χαμηλές τιμές στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που φτάνουν πανάκριβα στο ράφι».

Τονίζει πως «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο των επιδοτήσεων που δεν δίνονται στην πραγματική παραγωγή και τον πραγματικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου, όπως ζητάει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα χρόνια τώρα».

Το Σάββατο το συλλαλητήριο στην Πάτρα

Βράζει η αγανάκτηση και στη Δυτική Ελλάδα, όπου μεταξύ άλλων, στην Ηλεία η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καλεί σε κινητοποίηση για όλο τον νομό με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο Ρουπακίου την Πέμπτη 20 Νοέμβρη στις 11.30 π.μ. Ενώ οι δράσεις θα κλιμακωθούν με το μεγάλο κοινό συλλαλητήριο στην Πάτρα το Σάββατο 22/11 στις 7 μ.μ., που οργανώνεται μαζί με τις Ομοσπονδίες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.

Η τελική απόφαση για τα μπλόκα

Ένα βήμα πριν στήσουν τα μπλόκα βρίσκονται οι αγρότες της Θεσσαλία, διαμηνύοντας, ότι φέτος θα βγουν στους δρόμους νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Το πότε και που θα στηθούν τα μπλόκα ανά την Ελλάδα θα κλειδώσει στην πανελλαδική σύσκεψη, στις 23 Νοέμβρη, στη Νίκαια της Λάρισας. Σήμερα, στα Φάρσαλα οι αγρότες της Θεσσαλίας θα λάβουν και την τελική απόφαση, για το αν θα συσταθεί ένα ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο ή όχι.

Προηγήθηκαν συσκέψεις σε Τύρναβο και Καρδίτσα, συλλαλητήριο στην Αγιά. Και όλα αυτά εν όψει της συνεδρίασης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων την ερχόμενη Κυριακή στις 23 του μηνός. Δεν θα λάβουν απόφαση για κινητοποιήσεις, αυτό είναι δεδομένο. Την ερχόμενη Κυριακή οι αγρότες θα αποφασίσουν την ημερομηνία εξόδου των τρακτέρ στις εθνικές οδούς.

Οι πληρωμές βυθίζονται στην ασάφεια - Η ΠΟΓΕΔΥ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Οι πρόσφατες δηλώσεις του –εν τοις πράγμασι– Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, απέχουν εμφανώς από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ο μεν Αντιπρόεδρος δεν δίνει καμία σαφή ημερομηνία, ο δε Πρωθυπουργός μιλά για ολοκλήρωση πληρωμών «μέχρι το τέλος Νοεμβρίου».

Αυτή η αντίφαση δεν είναι ένα απλό τεχνικό ζήτημα. Είναι σοβαρή κυβερνητική «πολυφωνία» που γεννά εύλογες αμφιβολίες για τη δυνατότητα, τη βούληση, την ετοιμότητα και εν τέλει την αξιοπιστία του κράτους να ολοκληρώσει έγκαιρα και σωστά τις πληρωμές.

Την ίδια στιγμή, στη σύσκεψη φέρεται να συμμετείχε και ο τεχνικός σύμβουλος που διερευνάται από την EPPO για τον ρόλο του στις «αστοχίες» των ενισχύσεων. Εύλογα πλανώνται τα ερωτήματα για το ποιος τον κάλεσε, ποιο ρόλο είχε και με ποια θεσμική νομιμοποίηση συμμετείχε σε μια κρίσιμη σύσκεψη για τις πληρωμές.

Είναι προφανές ότι όταν εκκρεμεί έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η παρουσία τέτοιων προσώπων δεν είναι απλώς ατυχής αλλά υπονομεύει την αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος ενισχύσεων.

Η ΠΟΓΕΔΥ ζητά ξεκάθαρα οι πληρωμές να γίνουν ομαλά, έγκαιρα και κυρίως ορθά, μόνο στους πραγματικούς παραγωγούς.

Η κυβέρνηση αναφέρεται εδώ και μήνες σε ένα «σχέδιο δράσης» με 54 βήματα, το οποίο κρίνεται προφανώς απόρρητο, αφού κανείς δεν έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενό του. Ευελπιστούμε να υλοποιηθούν και τα 54 δεσμευτικά βήματα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν οι πληρωμές σε μη δικαιούχους.

Η ΠΟΓΕΔΥ έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η μόνη ασφαλής και διαφανής λύση για το σύστημα των ενισχύσεων είναι η πλήρης μεταφορά του στο gov.gr, ώστε να σταματήσει επιτέλους η εξάρτηση από ιδιώτες, τεχνικούς συμβούλους, εξωτερικές εταιρείες και «διαμεσολαβητές».

Το σύστημα των ενισχύσεων βρίσκεται σε ένα κρίσιμο μεταβατικό στάδιο, όπου εμφανίζονται έντονα σημάδια ασυνεννοησίας και μη πλήρους διαφάνειας.

Οι αγρότες βρίσκονται σε αδιέξοδο και δεν αντέχουν άλλη ασάφεια. Χρειάζονται καθαρές απαντήσεις. Η κυβέρνηση οφείλει να μιλήσει με μία φωνή και να παρουσιάσει καθαρό, επίσημο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Η ΠΟΓΕΔΥ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη διαφάνεια, τη νομιμότητα, τις πληρωμές στους πραγματικούς παραγωγούς, την απομάκρυνση κάθε θολής τεχνικής εμπλοκής και την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Η χώρα δεν αντέχει άλλα λάθη και άλλες «μαύρες τρύπες» στο σύστημα ενισχύσεων.