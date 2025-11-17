Ο 39χρονος επιχειρηματίας είναι άνθρωπος- κλειδί καθώς είναι ο πρώτος με τον οποίο επικοινώνησε ο 33χρονος αυτόπτης μάρτυρας και ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όπου έγινε το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Έφοδο πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ στα καταστήματα του 39χρονου επιχειρηματία στο Κολωνάκι, που σχετίζεται με έναν εκ των δραστών και με τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Με εντολή της ανακρίτριας, που χειρίζεται την υπόθεση, οι Αρχές της δίωξης Ανθρωποκτονιών έχουν μπει στα δύο καταστήματα του επιχειρηματία στο κέντρο της Αθήνας και αναζητούν χρήσιμα στοιχεία για την πορεία της υπόθεσης.

Ο 39χρονος επιχειρηματίας είναι άνθρωπος- κλειδί καθώς είναι ο πρώτος με τον οποίο επικοινώνησε ο 33χρονος αυτόπτης μάρτυρας και ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όπου έγινε το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Ο 33χρονος αρχικά είχε υποστηρίξει πως επικοινώνησε η σύντροφός του με τον επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας ωστόσο κατέθεσε στις αρχές ότι επικοινώνησε ο ίδιος ο ανιψιός του ιδιοκτήτη μαζί του. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι δύο άνδρες βρέθηκαν και μετά την καύση της σορού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Στον επιχειρηματία, στα καταστήματα του οποίου έγινε η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ, εργαζόταν ο ένας από τους δύο δράστες που παραδόθηκε στην αστυνομία ως καθ' ομολογίαν συνεργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

