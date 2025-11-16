Οι σοροί μεταφέρθηκαν στη Χώρα Σφακίων.

Όπως φαίνεται συνεχίζεται ο απολογισμός των ανθρώπων που χάθηκαν στη θάλασσα στο πρόσφατο ναυάγιο στα ανοιχτά της Γαύδου.

Στις δύο περίπου σήμερα το μεσημέρι από διερχόμενο πλοίο εντοπίστηκε η σορός ενός νεαρού μετανάστη, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σφακίων και Γαύδου, ενώ το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε ακόμα μια σορός, στην ίδια περιοχή.

Οι σοροί ανασύρθηκαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν από το Λιμενικό, στη Χώρα Σφακίων.

