Ο ιερέας είχε δημιουργήσει έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τους πιστούς.

Όλο και περισσότερες περιπτώσεις εξαπάτησης πιστών από δήθεν ιερείς έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega έφερε στη δημοσιότητα καταγγελία ενός άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα ενός τέτοιου ανθρώπου και δυστυχώς έχασε τον αδελφό του.

Όπως καταγγέλλει ο ίδιος, ο ιερέας τού έταξε πως θα γλιτώσει τον αδελφό του από τον καρκίνο, αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με τη νόσο.

«Προσεύχονταν πάνω στο παιδί, έλεγαν ότι έχει έναν δαίμονα, που αυτός ο δαίμονας είναι ο καρκίνος και μόνο αν φύγει ο δαίμονας θα γίνει καλά το παιδάκι», ανέφερε στην καταγγελία του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de9htsmqm85d?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ιερέας αρνείται πως υπήρξε κάποιο «θαύμα», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.