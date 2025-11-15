Όλο και περισσότερες περιπτώσεις εξαπάτησης πιστών από δήθεν ιερείς έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega έφερε στη δημοσιότητα καταγγελία ενός άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα ενός τέτοιου ανθρώπου και δυστυχώς έχασε τον αδελφό του.
Όπως καταγγέλλει ο ίδιος, ο ιερέας τού έταξε πως θα γλιτώσει τον αδελφό του από τον καρκίνο, αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με τη νόσο.
«Προσεύχονταν πάνω στο παιδί, έλεγαν ότι έχει έναν δαίμονα, που αυτός ο δαίμονας είναι ο καρκίνος και μόνο αν φύγει ο δαίμονας θα γίνει καλά το παιδάκι», ανέφερε στην καταγγελία του.
{https://exchange.glomex.com/video/v-de9htsmqm85d?integrationId=40599y14juihe6ly}
Αξίζει να σημειωθεί πως ο ιερέας αρνείται πως υπήρξε κάποιο «θαύμα», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.