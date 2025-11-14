Πρόκειται για τον 40ο κατηγορούμενο που εμπλέκεται στις παράνομες επιδοτήσεις.

Ακόμη ένας εμπλεκομενος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παιρνει το δρόμο για τη φυλακή .Είναι ο 40ος κατά σειρά κατηγορούμενος στην τελευταία δικογραφία που σχηματιστηκε ο οποίος συνεληφθη πριν απο λιγες ημερες με ένταλμα που εκδόθηκε σε βαρος του.

Σύμφωνα με την κατηγορία ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει λάβει επιδοτήσεις χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Μετά την απολογία του κατηγορούμενου αποφασίστηκε η προφυλάκιση του ανεβάζοντας τον αριθμό των προσωρινά κρατουμένων στην υπόθεση στους 14.

Πάντως, η ανάκριση για τις παράνομες επιδοτήσεις συνεχιζεται ενώ αναμένεται και άλλα πρόσωπα να περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.