Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας το σχέδιο για το στεγαστικό πρόγραμμα των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Πέρα από τις στρατιωτικές κατοικίες ανακοινώθηκε η δημιουργία φοιτητικών εστιών και βρεφονηπιακών σταθμών μεταξύ άλλων.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρουσίασε σήμερα το πιο φιλόδοξο στεγαστικό πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας, με στόχο τη ριζική αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, το χαρακτήρισε «ιστορικής σημασίας κοινωνική παρέμβαση», που δίνει ουσιαστική λύση σε ένα χρόνιο ζήτημα στέγασης.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία 17.484 στρατιωτικών κατοικιών, εκ των οποίων πάνω από 10.000 θα ανεγερθούν εκ νέου, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν ανακαινίσεις υφιστάμενων οικημάτων. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις έως το 2040, με προτεραιότητα στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην πρώτη φάση, έως το 2026, αναμένεται να παραδοθούν 1.059 νέες κατοικίες.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανακαίνιση 7.030 στρατιωτικών κατοικιών, με στόχο τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό τους μέχρι το 2040. Η χρηματοδότηση του έργου είναι πλήρως διασφαλισμένη: το 85% θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Υπουργείου και το υπόλοιπο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το στεγαστικό εντάσσεται στη «Στρατηγική Ατζέντα 2030» του Υπουργείου, πλαισιώνοντας άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν το νέο μισθολόγιο, το σύστημα σταδιοδρομίας, το εκπαιδευτικό πλαίσιο και τις παροχές υγείας.

Πέρα από τις κατοικίες το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία έξι νέων βρεφονηπιακών σταθμών, την ανακατασκευή άλλων έξι, τη δημιουργία τριών μονάδων υποστηριζόμενης διαβίωσης για απόστρατους, τεσσάρων φοιτητικών εστιών για δόκιμους αξιωματικούς, καθώς και τη στήριξη του «Καλαθιού της Στρατιωτικής Οικογένειας», που αναμένεται να προσφέρει οικονομικό όφελος 20%-23% στις τιμές βασικών αγαθών.

Με έμφαση στη διαφάνεια και τη διακλαδικότητα, το νέο Στεγαστικό Πρόγραμμα αποτελεί κεντρικό πυλώνα κοινωνικής πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων — του σημαντικότερου πολλαπλασιαστή ισχύος της χώρας.