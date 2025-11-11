Μαζί με τον 46χρονο προφυλακίστηκε και ένας ακόμα παλαιοημερολογίτης κληρικός.

Προφυλακίστηκαν, μετά την απολογία τους στον ανακριτή, οι δύο παλαιοημερολογίτες κληρικοί, ανάμεσά τους κι ο 46χρονος γνωστός YouTuber κληρικός, κι άλλα δύο φερόμενα ως μέλη του του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών.

Αύριο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν η 52χρονη που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος κι ακόμη δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Ο YouTuber ιερέας, πρώην μοντέλο, ηθοποιός καθώς και τηλεοπτικός μάγειρας, φέρεται να διακινούσε με τους άλλους συγκατηγορουμένους του, μεταξύ των οποίων δύο ρασοφόροι, τα ναρκωτικά χρησιμοποιώντας ως «καβάτζα» ακόμη και εκκλησία στην Λιοσίων. Το τελευταίο διάστημα ο συγκεκριμένος ιερέας αυτοαποκαλείτο ως αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών ενώ στο κανάλι του στο YouTube έχει δεκάδες χιλιάδες ακολούθους όπου παρουσιάζει συνταγές μαγειρικής ενώ είχε γράψει και βιβλίο ισχυριζόμενος πως τα έσοδα των πωλήσεων θα πήγαιναν σε απόρους.

Το κύκλωμα εκτός των ναρκωτικών φέρεται να είχε επεκτείνει την παράνομη δράση του στη διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Σύμφωνα με τις Αρχές τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν στις επικοινωνίες τους ακόμη και κώδικες λέξεις όπως «κεράκι», «καδεφάκι» και «φανουρόπιτα» για τις παράνομες ουσίες που διακινούσαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μαρτυρία «φωτιά» από άνδρα για τον ιερέα - youtuber

{https://exchange.glomex.com/video/v-de5whlkliduh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καλλιτέχνες και αθλητές για τον ιερέα - youtuber

{https://exchange.glomex.com/video/v-de61o9mnlmqp?integrationId=40599y14juihe6ly}