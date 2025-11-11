Το ναυάγιο με τους μετανάστες έγινε 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό ανετράπη η λέμβος όπου επέβαιναν.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 56 άτομα από τη Frontex ενώ έχουν εντοπιστεί τρεις σοροί.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως στην περιοχή βρίσκονται δύο παραπλέοντα σκάφη ενώ σπεύδουν δύο ακόμα σκάφη του λιμενικού. Παράλληλα, απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοούμενους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de60x4psb3mh?integrationId=40599y14juihe6ly}