Τα ζώα της προσβεβλημένης εκτροφής έχουν ήδη δεσμευθεί και θανατώνονται.

Κρούσματα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκαν σε εκτροφή 121 προβάτων στην περιοχή Κοκύλια της κοινότητας Κοκολάτων στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς.

Ο κτηνοτρόφος ενημέρωσε την Κτηνιατρική Υπηρεσία στις 2 Νοεμβρίου5, καθώς τα πρώτα συμπτώματα είχαν εμφανιστεί στις αρχές Οκτωβρίου. Κατά τον έλεγχο, πέντε ζώα παρουσίαζαν σοβαρές δερματικές αλλοιώσεις και δεκατέσσερα είχαν ήδη πεθάνει, ενώ τα νεκρά ζώα είχαν ταφεί ή απορριφθεί σε άνυδρο πηγάδι χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες υγειονομικές διαδικασίες.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας έχει διατάξει προανάκριση και οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν αυτοψίες και επιτόπιους ελέγχους. Ορίστηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από την εστία της νόσου, με ακτίνα 5 χιλιομέτρων, που καλύπτουν περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αργοστολίου, Τρωιαννάτων, Φαρακλάτων, Κεραμειών, Καραβάδου, Λακήθρας, Μεταξάτων, Περατάτων, Πεσσάδας, Σβορωνάτων και Ομαλών. Τα προσβεβλημένα ζώα έχουν δεσμευθεί και θανατώνονται, ενώ εκτελούνται δειγματοληψίες σε γειτονικές εκτροφές για την αποτροπή περαιτέρω διάδοσης της νόσου.