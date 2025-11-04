Στην 44η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 62456, σειρά η 10η και στοιχείο το Γ.

Τον πίνακα κερδών της 44ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΠΑΠ.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί. Στην πρόσθετη κλήρωση αναδείχθηκε ο τυχερός αριθμός 38. Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τον αριθμό 62456 στην 10η, 1η και 9η σειρά και κερδίζουν συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ. Ο λαχνός 62456 στη 10η σειρά και στοιχείο Γ κερδίζει 200.000 ευρώ ενώ από 50.000 κερδίζουν οι σειρές Α,Β,Δ και Ε. Από 25.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί με τον αριθμό 62456 , στην 1η και 9η σειρά και στοιχεία Α-Ε ενώ ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κερδίζει 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 22353 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ από 1.000 ευρώ κερδίζουν ο εξής αριθμοί: 5213, 9430, 12579, 29500, 38269, 54396, 57180, 73148 και 78326.

Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον πίνακα κερδών.