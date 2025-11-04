Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Τρίτης αστυνομικοί από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στις φυλακές κρατούνται συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το Σάββατο στα Βορίζια.

Πιο συγκεκριμένα, στην Αλικαρνασσό κρατούνται ο αδερφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του, οι οποίοι μάλιστα είχαν αιτηθεί άδεια για να βρεθούν στην κηδεία του 39χρονου.

Όπως διαβάζουμε στο cretalive.gr, ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής τους συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων - προκαλώντας το άγριο ξέσπασμα του αδερφού του: Σωφρονιστικοί και άλλοι κρατούμενοι δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Έμοιαζε με θηρίο ανήμερο. Φώναζε να του ανοίξουν τις πόρτες να πάει στην κηδεία.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στις φυλακές Αλικαρνασού εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σήμερα η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πρόκειται να κηδευτεί σήμερα τον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταύρου στον Αλικιανό Χανίων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ολόκληρη η οικογένειά της έχει πλέον εγκαταλείψει το χωριό.

Μετά την κηδεία της 57χρονης, μάλιστα, αναμένεται να παραδοθούν και οι τρεις νεαροί οι οποίοι καταζητούνται: Ένας 19χρονος, ένας 25χρόνος και ένας 29χρόνος που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Οι 3 καταζητούμενοι φέρονται να αρνούνται κατηγορηματικά ότι αυτοί πυροβόλησαν πρώτοι, υποστηρίζοντας ότι αμύνθηκαν όταν δέχτηκαν καταιγισμό πυρών από τον άτυχο 39χρονο και άλλα άτομα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το zarpanews.gr, η αστυνομία βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή καθώς στα βουνά της περιοχής φαίνεται πως κυκλοφορούν και άτομα από την οικογένεια των Καργάκηδων τα οποία συμμετείχαν στο περιστατικό και δεν έχουν ακόμα συλληφθεί.