Τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα αναφορικά με την υπόθεση εκτέλεσης του 40χρονου Γιάννη Λάλα, ο οποίος έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα.

Το καμένο όχημα που εντοπίστηκε λίγα χιλιόμετρα μακρυά από το σημείο της εκτέλεσης μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όπου βρέθηκαν στο εσωτερικό του δύο καμένα όπλα, ένα καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι, ενώ πυροβολήθηκε με ένα ακόμα καλάσνικοφ, το οποίο δε βρέθηκε.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών τα άτομα που εκτέλεσαν το συμβόλαιο θανάτου είναι άτομα που κινούνται στον χώρο και στο παρελθόν έχουν διαπράξει και άλλες παρόμοιες εκτελέσεις ενώ παράλληλα είναι έμπειροι χρήστες πυροβόλων όπλων.

Προδιαγεγραμμένο έγκλημα

Όπως έγινε γνωστό, οι δράστες παρακολουθούσαν τις κινήσεις του θύματος και όταν ο Γιάννης Λάλας βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου άνοιξαν πυρ εναντίον του με δύο καλάζνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι.

Ο 40χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, καθώς δέχθηκε πολλαπλές σφαίρες και έφερε τραύματα σε όλο το σώμα του. Στη συνέχεια η γυναίκα που ήταν μαζί του ειδοποίησε τις Αρχές σχετικά με το περιστατικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα καμένο αυτοκίνητο, το οποίο η αστυνομία θεωρεί πως χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Η δολοφονία του 40χρονου αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα φέρεται να είχε ενταχθεί στη ρωσόφωνη εγκληματική ομάδα που κινεί τα νήματα στο χώρου του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ενώ στο παρελθόν είχε συγκρουστεί με ηγετικό μέλος της «Greek Mafia».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδερφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά και οι δύο είχαν αθωωθεί από το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.