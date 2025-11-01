Δείτε το επίμαχο βίντεο.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μετά τα επεισόδια και την απρόκλητη επίθεση δυνάμεων των ΜΑΤ στα Εξάρχεια, το βράδυ της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΕΔΕ διατάχθηκε για «φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών» και αφορά στις εικόνες ντροπής έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια.

Η επίθεση προκάλεσε σάλο και αντιδράσεις, καθώς, όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, μεταξύ των ανθρώπων που δέχθηκαν αναίτια την επίθεση ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονταν και ένας νεαρός με τεχνητό μέλος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddxknfawlbq9?integrationId=40599y14juihe6ly}