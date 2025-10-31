Με απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. απαγορεύτηκε συγκέντρωση κατά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. για αύριο, Σάββατο, με αφορμή κάλεσμα κατά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Με απόφαση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύτηκε η συγκέντρωση που είχε προγραμματιστεί για τις 16:30 του Σαββάτου στο Μέγαρο Μουσικής, από μέλη της «Συνέλευσης Αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση», με σύνθημα «Ενάντια στην υποδοχή της σιωνίστριας Αμερικανίδας πρέσβη».

Επίσης, απαγορεύτηκε κάθε σχετική συγκέντρωση από τις 06:00 του Σαββάτου έως την ίδια ώρα της Κυριακής. Ο λόγος είναι πως, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από τη διεξαγωγή των συγκεντρώσεων «επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή».

Η περιοχή στην οποία επιβάλλεται η απαγόρευση συγκεντρώσεων περικλείεται από τις οδούς:

Λεωφ. Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - λεωφ. Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπ. Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υμηττού - Ηλία Ηλιού - Μάχης Αναλάτου - λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου - Εφέσου - λεωφ. Συγγρού - Λαγουμιτζή - Παναγή Τσαλδάρη - Πειραιώς - Ιερά οδός - λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - πλ. Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - λεωφ. Αλεξάνδρας.