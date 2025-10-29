Δέκα δήμοι συγκεντρώνουν περίπου 22 % του συνολικού αριθμού πυρκαγιών της χώρας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Τα αποτελέσματα της αντιπυρικής περιόδου του 2025 παρουσίασε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, με τις καμένες εκτάσεις από πυρκαγιές να φτάνουν περίπου τα 477.000 στρέμματα.

Αυτό που σημειώνει το υπουργείο είναι πως ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων (άνω των 10 εκατ. στρεμμάτων, σχεδόν τριπλάσιο του μέσου όρου 2006–2024), η Ελλάδα παρέμεινε κάτω από τον δικό της ιστορικό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι συνολικές καμένες εκτάσεις στη χώρα το 2025 εκτιμώνται σε περίπου 477.000 στρέμματα, έναντι ιστορικού μέσου όρου 503.000 στρεμμάτων για την περίοδο 2006–2024, δηλαδή μείωση περίπου 5%, αναφέρει το υπουργείο.

Ο επιχειρησιακός απολογισμός για την Ελλάδα δείχνει:

- 8 στις 10 πυρκαγιές σβήνουν πριν ξεπεράσουν τα 10 στρέμματα.

- Το 97% περιορίζεται κάτω από 100 στρέμματα.

- Το 84% σβήνει μέσα σε 2 ώρες και 18 λεπτά.

- Ο μέσος χρόνος πρώτης προσβολής είναι 14,8 λεπτά.

- Ο Δείκτης επιτυχίας πρώτης προσβολής ανέρχεται σε 96,6%

Όπως έγινε σαφές, σύμφωνα με το υπουργείο, η πίεση λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης είναι εμφανής αφού το 2025 κατεγράφησαν έξι ημέρες με Δείκτη Επικινδυνότητας 5, έναντι του μέσου όρου της 1,1 στην περίοδο 2006–2024. Παρόλα αυτά, όπως σημειώνει το υπουργείο, το εθνικό σύστημα διαχείρισης παρέμεινε αποτελεσματικό. Ενδεικτικά, το 112 ενεργοποιήθηκε μόλις στο 5,5% των περιστατικών, επιβεβαιώνοντας στοχευμένη χρήση του συστήματος αποκλειστικά όπου προέκυπτε πραγματικός κίνδυνος για πολίτες ή οικισμούς, τονίζει.

Στις μεγάλες πυρκαγιές (άνω των 10.000 στρ.) καταγράφηκαν 9 συμβάντα (1 τον Ιούνιο, 8 τον Ιούλιο–Αύγουστο), με συνολική καμένη έκταση περίπου 249.000 στρέμματα και μέση έκταση ανά πυρκαγιά περίπου 27.700 στρέμματα.

Σε επίπεδο τοπικής διοίκησης, δέκα Δήμοι συγκεντρώνουν περίπου 22 % του συνολικού αριθμού πυρκαγιών της χώρας, κυρίως στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το κυρίαρχο είδος πυρκαγιάς στους εν λόγω Δήμους είναι αγροτικό ή χορτολιβαδικό, με χαρακτηριστικά μικρής έκτασης αλλά υψηλή συχνότητα επανεμφάνισης.

Παράλληλα, η εποχική κατανομή κορυφώνεται στους μήνες Ιούνιο - Αύγουστο, όταν συνυπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία και αυξημένη αγροτική δραστηριότητα. Οι περιοχές με υψηλή συχνότητα ταυτίζονται με αγροτικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπου παρατηρούνται δραστηριότητες θερισμού, καθαρισμού αγρών και καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ποιότητα της απόκρισης και η συνοχή των δεδομένων θα ενισχυθούν περαιτέρω με εργαλεία που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ζητήματα όπως η εκπαίδευση των πολιτών, ο στοχευμένος έλεγχος στο πεδίο και ο συντονισμός με την Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένουν προτεραιότητες, ιδίως ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2025 έγινε σαφές ότι η κλιματική κρίση δεν περιορίζεται πλέον στη Μεσόγειο. Πυρκαγιές μεγάλης έντασης έχουν εκδηλωθεί και σε κράτη της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, όπου το φαινόμενο ήταν ιστορικά σπάνιο. Στη Γερμανία οι καμένες εκτάσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 700% σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης εικοσαετίας, στην Αυστρία κατά 380 %, στη Δανία κατά 250 %, στη Σλοβακία πάνω από 1.200 %, ενώ στη Φινλανδία η αύξηση προσέγγισε το 120 %.