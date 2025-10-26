Tο πρόβλημα των νοσοκομείων δεν είναι γεωγραφικό, είναι δομικό και αφορά το σύνολο της χώρας.

Ξεκινώντας το ρεπορτάζ για την κατάσταση των νοσοκομείων από τις ακριτικές περιοχές, αναμέναμε ότι θα αναδύονταν στην επιφάνεια τα προβλήματα. Όμως, αυτό που συμβαίνει (και δεν φαίνεται να το συνειδητοποιούμε), δεν περιορίζεται στις απομακρυσμένες περιοχές και δεν είναι απλά κάποια προβλήματα. Το Σύστημα Υγείας σχεδόν στο σύνολο της χώρας, λειτουργεί στα όριά του. Με σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, απαρχαιωμένες δομές που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και των γιατρών.

Στο πρώτο μέρος του ρεπορτάζ, εστιάσαμε σε νοσοκομεία ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών, στο δεύτερο μέρος μπαίνουμε και σε μεγάλες πόλεις, για να διαπιστώσουμε ότι το πρόβλημα των νοσοκομείων δεν είναι γεωγραφικό, είναι δομικό και αφορά το σύνολο της χώρας.

Με 287 κενές θέσεις το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δεν είναι το θλιβερό προνόμιο των ακριτικών περιοχών, αλλά παρατηρούνται και στα νοσοκομεία των μεγάλων πόλεων. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του larissanet.gr, εκπρόσωποι της Ένωσης Ιατρών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας Λάρισας, σε πρόσφατη ανοιχτή σύσκεψη έθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως «ελλείψεις προσωπικού, καθυστερήσεις σε εξοπλισμό και υποδομές» και τις δυσκολίες που όπως τονίζουν, «δοκιμάζουν τα όρια των εργαζομένων και περιορίζουν την πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου».

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης. Τα κενά σε τραυματιοφορείς, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό ξεπερνούν τα 250, σύμφωνα με τον ήδη απαρχαιωμένο οργανισμό. Οι προσλήψεις είναι ελάχιστες και δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ιδιαίτερα αν συνυπολογιστούν οι αποχωρήσεις και οι συνταξιοδοτήσεις προσωπικού. Από το νοσοκομείο λείπουν 37 γιατροί, καθώς από τις 136 θέσεις που προβλέπει ο Οργανισμός, υπηρετούν μόλις 99 μόνιμοι ιατροί, εκ των οποίων 6 σε προσωποπαγείς θέσεις. Η κατάσταση αυτή έχει ως συνέπεια οι υπάρχοντες ιατροί να σηκώνουν δυσανάλογο βάρος, με εξαντλητικές εφημερίες, συνεχή υπερφόρτωση και αδυναμία πλήρους κάλυψης όλων των τμημάτων, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

Άρτα: Τρεις μέρες στο επίκεντρο, αλλά χωρίς λύσεις

Στις αρχές Οκτωβρίου το νοσοκομείο της Άρτας βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Μία νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της από αιτίες που διερευνώνται και ενδεχομένως θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Τα ΜΜΕ ανέδειξαν με διαδοχικά ρεπορτάζ το περιστατικό και μίλησαν για τα ζητήματα του νοσοκομείου. Σχεδόν ένα μήνα μετά, τα φώτα της δημοσιότητας… έσβησαν, αλλά τα προβλήματα παρέμειναν και επιδεινώνονται.

Όπως αναφέρουν γιατροί της δομής στο ρεπορτάζ της Βάσως Σκουλίκα, από το epiruspost.gr, το προσωπικό είναι σε απόγνωση και προσπαθεί να κρατήσει το νοσοκομείο όρθιο κάτω από αντίξοες συνθήκες. Οι γιατροί τονίζουν ότι τα περιθώρια στενεύουν και η ανάγκη για λήψη μέτρων είναι άμεση. Το νοσοκομείο, όπως επισημαίνουν αδυνατεί να ανταπεξέλθει ακόμη και στον βασικό του ρόλο, εξαιτίας των ελλείψεων και των υπερφορτωμένων εφημεριών.

«Ζούμε σε ένα νοσοκομείο όπου οι εφημερίες καλύπτονται με συναδέλφους που εργάζονται πάνω από το νόμιμο όριο ωρών, με γιατρούς νομάδες που μετακινούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο», αναφέρουν γιατροί της δομής.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: 1 μόνιμος γιατρός στο ακτινοδιαγνωστικό, μόλις 2 γιατροί στην πνευμονολογική κλινική, 3 χειρουργοί που εκτελούν 10-11 εφημερίες το μήνα και 3 μόνιμοι παθολόγοι για δεκάδες νοσηλευόμενους. Χωρίς ειδικευόμενους, χωρίς επαρκές προσωπικό στις νευραλγικές κλινικές, σε ένα νοσοκομείο που καλύπτει έναν πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκων στην περιοχή της Άρτας αλλά και των γύρω νομών.

Οι γιατροί τονίζουν ότι υπάρχουν ημέρες χωρίς κάλυψη βασικών ειδικοτήτων και χαρακτηρίζουν «επισφαλή την εφημερία χωρίς ακτινολογικό, χωρίς παθολόγο, χωρίς χειρουργό ή με τους συναδέλφους εξαναγκασμένους να εφημερεύουν πάνω από το νόμιμο όριο εφημεριών και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας» και επισημαίνουν ότι κάθε υπέρβαση «ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια και την ζωή τόσο των ασθενών όσο και των ιατρών».

Το μόνο θετικό η ολοκλήρωση της Πατρών-Πύργου

Η Ηλεία στα χαρτιά διαθέτει τρεις νοσηλευτικές μονάδες, με το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, να αποτελεί τον «πυλώνα» της υγείας στο νομό. Το νοσοκομείο στεγάζεται σε κτήριο που χαρακτηρίστηκε το «κόσμημα» της περιοχής, το 2004, σήμερα όμως χρειάζεται παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστεί η εικοσαετής φθορά. Το κτηριακό πρόβλημα όμως, δεν είναι το σοβαρότερο.

Το κρίσιμο ζήτημα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σπυρούνη από το ilialive.gr, είναι οι ελλείψεις σε προσωπικό καθώς από τους 97 γιατρούς που χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία του διαθέτει σχεδόν τους μισούς… συνολικά 53, με προσθήκες από εξωτερικούς γιατρούς.

Οι ελλείψεις διαχέονται σε όλα τμήματα, με το Χειρουργικό, να καλύπτεται από τρεις μόνιμους γιατρούς και έναν εξωτερικό, ενώ τα χειρουργεία είναι περιορισμένα και προγραμματισμένα. Μεγάλο και χρόνιο είναι το πρόβλημα στον Παθολογικό Τομέα, όπου υπηρετούν δύο μόνιμοι και δύο αποσπασμένοι γιατροί. Στο Καρδιολογικό υπηρετούν δύο γιατροί και δύο ακόμα εξωτερικοί, ενώ το τμήμα χρειάζεται έξι μόνιμους.

Μόνο με έναν γιατρό λειτουργούν το νευροχειρουργικό, το νευρολογικό, το πνευμονολογικό και το γαστρεντερολογικό τμήμα, ενώ δύο γιατροί υπηρετούν στο ουρολογικό. Στο ακτινολογικό αν και διαθέτει αξονικό (και όχι μαγνητικό τομογράφο), παρατηρούνται ανάγκες για διακομιδές σε Αμαλιάδα ή Πάτρα για μία αξονική ή διάγνωση και επιστροφή του ασθενή πάλι πίσω στον Πύργο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι κρίσιμη η απουσία ογκολόγου, όχι μόνο στον Πύργο, αλλά συνολικά στις δημόσιες δομές του νομού, σε μια περιοχή όπου ο καρκίνος θερίζει για πολλούς λόγους με τους δείκτες να είναι πολύ ψηλά σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.

Τα «νοσοκομεία» της Αμαλιάδας και των Κρεστένων, έχουν υποβαθμιστεί και λειτουργούν περισσότερο ως κέντρα υγείας, προσφέροντας πρωτοβάθμιες υπηρεσίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Παθολογική κλινική του νοσοκομείου Αμαλιάδας έχει αναστείλει τη λειτουργία της εδώ και δύο χρόνια και το «νοσοκομείο» Κρεστένων λειτουργεί χωρίς εφημερία και δυνατότητα νοσηλείας.

Πρώτες βοήθειες παρέχουν τα έξι Κέντρα Υγείας του νομού, όπου και εκεί οι ελλείψεις περιορίζουν τις δυνατότητες και πολλές φορές οι διακομιδές είναι ο κανόνας. Αλλά και στο ΕΚΑΒ η κατάσταση είναι δύσκολη καθώς από τα 45 άτομα που εργάζονται ως πληρώματα οι 16 είναι επικουρικοί, ο στόλος είναι «γερασμένος και ταλαιπωρημένος από τις διαρκείς μετακινήσεις σε Πάτρα και Αθήνα» και οι ελλείψεις σε οδηγούς στα ασθενοφόρα Κέντρων Υγείας, καλύπτονται από προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας ή του στρατού γενικότερα.

Το θετικό για το Σύστημα Υγείας στο νομό είναι η… ολοκλήρωση της νέας Πατρών - Πύργου, καθώς περιορίζει το χρόνο των διακομιδών στα νοσοκομεία της Πάτρας.

Μπορεί να αντέξει η Πάτρα;

Τα νοσοκομεία της Πάτρας, υποδέχονται περιστατικά όχι μόνο από το Νομό Αχαΐας αλλά και από τους γύρω νομούς. Μπορούν όμως να αντέξουν το βάρος;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αγγελικής Καραλή, από το Ionian, οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι πολλές. Ογδόντα δύο (82) οργανικές θέσεις γιατρών παραμένουν κενές, ενώ στην τελευταία προκήρυξη καλύφθηκαν μόλις οκτώ. Από τις δώδεκα χειρουργικές αίθουσες, τέσσερις παραμένουν κλειστές λόγω των ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αν λειτουργούσαν όλες, θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται 2.000 περισσότερες επεμβάσεις τον χρόνο.

Παράλληλα, γιατροί αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλες μονάδες -στον Πύργο και τα Ιόνια νησιά- για να καλύψουν κενά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Η υποστελέχωση του συστήματος υγείας έχει ως αποτέλεσμα γιατροί και νοσηλευτές να εργάζονται με συνεχόμενες και επαναλαμβανόμενες βάρδιες. Σε ορισμένες περιπτώσεις και πάνω από 16 ώρες καθημερινά, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΕΙΝΑ, Χρήστος Δάβουλος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρόμοια είναι η κατάσταση και στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», ενώ καλύτερη εικόνα εμφανίζει το «Καρμανδάνειο», χωρίς ωστόσο να μπορεί –σε καμία περίπτωση- να καλύψει τις ανάγκες.

Ένας Γενικός Χειρουργός για όλες τις Κυκλάδες

Ένας γιατρός σε κάποιο νησί των Κυκλάδων ασχολείται καθημερινά με τις… καιρικές συνθήκες καθώς τα περιστατικά που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα στέλνει «στον πλησιέστερο υγειονομικό σχηματισμό», στο νοσοκομείο της Σύρου.

Και είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει βαριά περιστατικά καθώς παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό ακόμη και στα νησιά που συγκεντρώνουν εκατομμύρια επισκέπτες κάθε καλοκαίρι. Στην Πάρο για παράδειγμα δεν υπηρετεί πλέον ακτινολόγος και καρδιολόγος (περιμένουν πότε θα προκηρυχθούν εκ νέου οι θέσεις) και για πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει Γενικός Χειρουργός και Γυναικολόγος.

Οι ελλείψεις σε γιατρούς είναι εξαιρετικά σημαντικές αλλά οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι καθοριστικές, όπως τονίζει γιατρός που υπηρετεί σε νησί των Κυκλάδων.

Εάν δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό κλονίζεται η βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται η λειτουργία των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το καλοκαίρι στο Κέντρο Υγείας Πάρου, υπηρετούσαν μόλις 5 νοσηλεύτριες.

Τα βαριά περιστατικά, από όλες τις Κυκλάδες μεταφέρονται στην Σύρο. Για το νοσοκομείο της Σύρου, το μόνο που χρειάζεται να ειπωθεί είναι ότι λειτουργεί με έναν Γενικό Χειρουργό.

Σύμφωνα με καταγγελία της ΟΕΝΓΕ, ο μοναδικός Γενικός Χειρουργός του νοσοκομείου και όλων των Κυκλάδων, υποχρεώθηκε να πραγματοποιήσει 17 εφημερίες τον περασμένο Αύγουστο (με όριο τις 7 μηνιαίως), 24 εφημερίες τον Σεπτέμβριο και μέχρι τις 9 Οκτωβρίου είχε ήδη πραγματοποιήσει 7 ενεργείς εφημερίες.

Αυτό το νοσοκομείο με τον έναν Γενικό Χειρουργό καλείται να αντιμετωπίσει τα βαριά περιστατικά των Κυκλάδων. Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, το νοσοκομείο δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην ανάγκη μιας 21χρονης, η οποία όπως κατήγγειλε ο πατέρας της, έπασχε από οξεία σκωληκοειδίτιδα. Ο ίδιος μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή μέσα από το πλοίο που μετέφερε την κόρη του στο Τζάνειο Νοσοκομείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια απλή χειρουργική επέμβαση. Επέμβαση που δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείου της Σύρου.

Οι ελλείψεις στις Κυκλάδες, στο νοσοκομείο της Σύρου και οι συχνές διακομιδές, ακόμη και για απλά περιστατικά, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το Σύστημα στην Αττική...